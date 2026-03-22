CASA 2027 – Die Branche trifft sich in Salzburg!

Die CASA – Fachmesse für kreatives Wohnen und Raumausstattung – verbindet Raumausstattung, Raumgestaltung und Wohndesign und ist Branchentreffpunkt und Präsentationsplattform für Produkte, Trends und Innovationen der Branche. Die Messe wird künftig wieder direkt vom Messezentrum Salzburg veranstaltet.

Plattform für kreatives Wohnen

CASA richtet sich an Unternehmen aus den Bereichen:

● Raumausstattung

● Wohntextilien und Materialien

● Dekor und Wohnaccessoires

● Wand-, Boden- und Raumgestaltung

● Interior- und Gestaltungskonzepte

Drei Fachmessen – ein Branchenhotspot

Parallel zur CASA finden im Messezentrum Salzburg die Fachmessen küchenwohntrends und möbel austria statt.

Der nahtlose Übergang zwischen den Veranstaltungen ermöglicht Besuchern einen einfachen Wechsel zwischen den Messebereichen und schafft zusätzliche Synergien für Aussteller der CASA.

Für Sie bedeutet das:

● Zugang zu einem breiten Fachpublikum

● zusätzliche Besucherströme aus angrenzenden Branchen

● neue Kontakte entlang der gesamten Einrichtungskette

Gleichzeitig bleiben alle drei Veranstaltungen eigenständige Messeformate mit klarem Fokus auf ihre jeweiligen Branchensegmente.

Ihre Vorteile als Aussteller

● Präsentation Ihrer Produkte vor einem qualifizierten Fachpublikum

● zusätzliche Reichweite durch parallel stattfindende Branchenmessen

● neue Geschäftskontakte aus Handel, Planung und Innenarchitektur

● Inspiration und Austausch rund um aktuelle Wohntrends

● Networking innerhalb der Branche

Als Aussteller präsentieren Sie Ihre Produkte und Innovationen einem qualifizierten Fachpublikum aus Handel, Planung und Innenarchitektur.

Wichtige Details auf einen Blick:

CASA – Fachmesse für kreatives Wohnen und Raumausstattung

Datum: 28. – 30. April 2027

Ort: Messezentrum Salzburg | Halle 1

Öffnungszeiten: täglich 09:00 – 18:00 Uhr

Parallel stattfinden: küchenwohntrends und möbel austria

Jetzt Aussteller werden

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz auf der CASA 2027 und positionieren Sie Ihr Unternehmen im zentralen Branchentreffpunkt für kreatives Wohnen.

Wir freuen uns darauf, Sie in Salzburg willkommen zu heißen und gemeinsam ein starkes Zeichen für die Interior-Branche zu setzen.

Aussteller werden

Weitere Informationen finden Sie unter www.casa-messe.at

Quelle: MZS