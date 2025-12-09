Noch 6 Monate bis zum interzum forum italy 2026

Am 4. und 5. Juni wird Bergamo erneut zum zentralen Treffpunkt für Fachleute aus den Bereichen Komponenten, Halbfertigprodukte und Technologien für Möbel und Inneneinrichtung. Zwei intensive Tage voller Meetings, Schulungen, Networking und Einblicke in die Trends, die die Branche prägen.

Wo Design auf Produktion trifft

Die Ausgabe 2026 präsentiert sich dank der Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachverbänden und Industriepartnern in einem erweiterten Format. Eine sich ständig wandelnde Produktionswelt erfordert neue Diskussionsräume: Das interzum forum italy wurde genau zu diesem Zweck ins Leben gerufen, um die Vernetzung von Unternehmen, Designern, Architekten, Einkäufern und internationalen Akteuren zu fördern.

Ein stetig wachsendes Programm an Inhalten

In den kommenden Monaten wird ein umfangreiches Programm mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen entstehen, das sich folgenden Themen widmet:

• Innovationen bei Materialien und Oberflächen;

• Nachhaltigkeit und Lieferkette;

• Ökodesign und neue Produktparadigmen;

• Polstermöbel, Bettwaren und Ergonomie;

• Design für Objekt-, Schiffs-, Wohnmobil-, Automobil- und Transportwesen.

Vorbereitende Webinare haben bereits begonnen, um die Community auf die Veranstaltung vorzubereiten und sicherzustellen, dass alle Teilnehmenden im Juni mit einem aktualisierten und gemeinsamen Wissen anreisen.

Gründe für den Besuch des interzum forum italy

Qualifiziertes Netzwerken

Treffen Sie führende Unternehmen aus Italien und Europa.

Professionelle Entwicklung

Maßgebliche Inhalte und Vorschauen auf die Trends, die die Lieferketten in den kommenden Jahren prägen werden.

Geschäftsmöglichkeiten

Eine einzigartige Gelegenheit, neue und profitable Geschäftsbeziehungen aufzubauen und einen Einblick in die wichtigsten Innovationen zu erhalten.

Immersive Erfahrungen

Thematische Rundgänge und geführte Touren speziell für Designer bieten eine eingehende Auseinandersetzung mit Materialien, Lösungen und Technologien an.

Internationale Perspektive

Eine alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung im Wechsel mit der interzum Köln. Ein intensives und effektives zweitägiges Event, das Weiterbildungsmöglichkeiten und eine Business-Plattform vereint.

Hier finden Sie die Programmvorschau

Der Ticketshop öffnet im Januar 2026. Merken Sie sich den Termin schon mal vor!

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum-forum.it/en/

Quelle: Koelnmesse Italy