Ein Kautschukboden, der Architektur zur Geltung bringt

Die Farbübersicht vom Relaunch von nora systems von noraplan stone

Interface, das weltweit tätige Unternehmen für Bodenbelagslö-sungen und führend im Bereich Nachhaltigkeit, präsentiert eine neu überarbeitete Farbpa-lette für noraplan stone. Der Bahnenbelag, der wie alle nora Böden in Weinheim gefertigt wird, zeichnet sich durch sein unaufdringliches Design und seine vielseitigen Einsatzmöglich-keiten aus. Er ist in 16 Farben und zwei Oberflächen verfügbar und als elektrostatisch ableit-fähige Version sowie als Variante mit besonders hoher Trittschalldämmung erhältlich – prädestiniert für zahlreiche Anwendungsbereiche im Bildungs-, Gesundheitswesen und der Industrie.

Zuverlässigkeit trifft auf Zurückhaltung

noraplan stone überzeugt durch sein feines Granulatdesign, das die architektonische Gestal-tung in den Mittelpunkt stellt. „1989 haben wir noraplan stone als erstes Produkt mit kontras-tierenden Granulaten eingeführt“, sagt Kelly Simcox, Head of Global Design bei Interface. „Mit der aktualisierten Farbauswahl bieten wir Architekten und Planern eine elegante Palette, die anspruchsvolle und zugleich funktionale Gestaltungskonzepte ermöglicht.“ Das neue Farbspektrum umfasst vorwiegend elegante Neutraltöne, die durch dezente Buntfarben er-gänzt werden. Das Besondere sind die beiden Oberflächenvarianten: eine glatte Version mit der Rutschhemmung R9, verfügbar in allen 16 Farben, sowie eine reflexbrechende Variante mit erhöhter Rutschsicherheit R10, erhältlich in 12 Farbtönen.

noraplan stone von nora systems im Klassenzimmer verlegt © Michael Miltzow

Die passende Lösung im System

noraplan stone schafft eine ideale Grundlage für langlebige, funktionale Innenräume. Ob in stark frequentierten Einsatzbereichen in Krankenhäusern, Schulen, öffentlichen Verwaltungen oder Kasernen: Der weltweit erfolgreiche Kautschukboden fügt sich harmonisch in verschiedenste Raumkonzepte ein. Neben der Standarddicke von 2 mm ist er ebenso in 3 mm erhältlich und wird zusätzlich durch elektrostatisch ableitfähige und besonders trittschalldäm-mende Varianten ergänzt. Der PVC-freie Belag trägt zu einer guten Qualität der Innenraumluft und einer Planung nach höchsten ökologischen Standards bei. Er ist mit dem Blauen Engel (DE-UZ 120), dem Österreichischen Umweltzeichen (UZ 42) sowie der schweizerischen eco Basis Bewertung und Cradle to Cradle Silber ausgezeichnet.

noraplan stone von nora systems im Patientenzimmer

Nicht aufdringlich, sondern als Teil des Ganzen – das umfassende Paket von noraplan stone bildet die ideale Grundlage für durchdachte Lösungen.

Quelle: © nora