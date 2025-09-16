Gründen mit GfMTrend: Möbelhaus Singer eröffnet in Villach

Christine Singer und ihr Team

„Es war eine Team-Leistung“, betont Christine Singer, die mit ihrem neuen Möbelhaus in Villach eine Lücke schließt. Diese hatte der Kika/Leiner-Standort in Villach nach der endgültigen Insolvenz im Dezember 2024 hinterlassen.

Ein Teamprojekt mit viel Erfahrung

Christine Singer war während der letzten zehn Jahre in der Geschäftsleitung von Kika/Leiner beschäftigt, zuvor acht Jahre bei Rutar – beides renommierte Adressen im österreichischen Handel. Mit so viel Möbel-Expertise und der Unterstützung des GfMTrend-Verbandes startet sie jetzt mit neun langjährigen Kika/Leiner-Mitarbeitern durch. Im Büro helfen zudem ihre Schwester und ihre 25-jährige Tochter mit. Mehr familiäres Unternehmertum geht nicht – auch das war ein Grund, warum sie sich trotz vieler Anfragen für eine Mitgliedschaft bei GfMTrend entschieden hat.

Ausschlaggebend war dabei auch die persönliche Mitgliederbetreuung von Österreich-Repräsentant Bernd Ulrich.

Gemeinsamkeiten mit GfMTrend

„Es hat zwischen mir und GfMTrend einfach genau gepasst, wie sich in den Gesprächen schnell herauskristallisiert hat. Wir teilen dieselbe Auffassung, wie man als Familienunternehmen ein erfolgreiches Möbel-Business betreiben kann. Das will ich nun mit dem Support aus Neustadt an der Donau unter Beweis stellen“, sagt Singer.

Ein Standort mit Perspektive

Das neue, 1.200 qm große Haus (plus 900 qm Lager) befindet sich im ehemaligen Kika/Leiner-Gebäude, das über insgesamt 20.000 qm Fläche verfügt. Daraus ist nun das „Supernova Villach“-Shoppingcenter entstanden.

Das Center bietet einen attraktiven Branchenmix von Lebensmitteln und Drogerie über Mode und Sport bis hin zu Möbeln und Lifestyle. Zu den größten Mietern zählen das Modehaus Röther, Woolworth, Tedi, Kik und Fressnapf. Ergänzt wird das Angebot durch Gastronomie sowie Fitness- und Freizeitmöglichkeiten. Damit wird das „Supernova Villach“ zu einem Treffpunkt für die ganze Familie. Das in Kärnten gelegene Villach ist mit mehr als 65.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt Österreich. Das Einzugsgebiet für das Möbelhaus Singer reicht aber bis ins noch größere Klagenfurt, wo ebenfalls ein Kika/Leiner-Standort geschlossen wurde.

Eigene Marken und starke Partner

In ihrem Vollsortimentshaus inklusive Accessoires setzt Christine Singer auf die GfMTrend-Eigenmarken Angelo Divani und Marc Harris. Darüber hinaus etabliert sie mit „Singer Furnishings“ ihr eigenes Label – aktuell für Boxspring-Betten und Küchen, wobei das Portfolio laufend erweitert werden soll.

Unterstützung durch GfMTrend

„Wir freuen uns sehr, dass sich Christine Singer mit ihrem Mut und ihrer Initiative für GfMTrend entschieden hat. Wir werden ihr auf ihrem Weg in die erfolgreiche Selbstständigkeit jederzeit zur Seite stehen und freuen uns über einen weiteren starken GfMTrend-Standort in Österreich“ , betont Monika Simon, Geschäftsführerin von GfMTrend.

Große Eröffnungsfeier an drei Tagen

Von Donnerstag bis Samstag wurde die große Eröffnung des neuen Einkaufszentrums gefeiert. Auf dem Parkplatz entstand eigens dafür ein weitläufiges Party-Areal. Neben Politikern und Pressevertretern strömten zahlreiche neugierige Besucher ins „Supernova Villach“ und in das Möbelhaus Singer, um das neue Shopping-Schmuckstück zu entdecken.

Quelle: GfMTrend