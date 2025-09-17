Personalwechsel bei Beckermann Küchen

Zum 1. November 2025 übernimmt Dirk Leenderts die Position des Geschäftsführers für Vertrieb und Marketing bei Beckermann Küchen. Der 41-jährige Wirtschaftsingenieur ergänzt damit die Unternehmensleitung und bildet gemeinsam mit Jürgen Gieske, der weiterhin für den Bereich Produktion verantwortlich zeichnet, das neue Führungsduo.

„Mit Herrn Leenderts gewinnen wir einen jungen, zugleich äußerst erfahrenen Geschäftsführer, der sowohl strategisch denkt als auch operativ überzeugt“ , erklärt Jürgen Horstmann, Gesellschafter bei Beckermann Küchen und Eigentümer der Horstmann-Group.

Dirk Leenderts bringt umfassende Führungskompetenz mit: Von 2016 bis 2025 war er in leitenden Funktionen – unter anderem als kaufmännischer Leiter, Betriebsleiter und Geschäftsführer – bei einem Maschinen- und Anlagenbauer in Westerstede tätig. Seit 2021 verantwortete er zusätzlich das technische Management von 31 Standorten einer regionalen Warengenossenschaft.

Die Übergabe erfolgt in enger Abstimmung mit dem langjährigen Geschäftsführer Bernd Lampe, der Dirk Leenderts sukzessive in seine neuen Aufgaben einführt.

„Es ist mir eine große Ehre, Bernd Lampe als langjährigem Geschäftsführer nachzufolgen. Beckermann steht für Stabilität, moderne Fertigungsprozesse und bietet ein enormes Wachstumspotenzial – ich freue mich sehr auf die kommenden Herausforderungen“, so Dirk Leenderts.

