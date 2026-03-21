Teppiche in tiefem Blau: Ein Bürogebäude in der Münchner Mozartstraße

Dezenter Neubau in altehrwürdiger Kulisse

Ein Wohngebäude in eine zeitgenössische Bürostruktur umzuwandeln, und es zugleich harmonisch in die altehrwürdige Nachbarschaft zwischen Goetheplatz und Kaiser-Ludwig-Platz einzufügen: Das verantwortliche Team von OLIV Architekten begleitete das Projekt vom Entwurf bis zur Bauausführung und entschied sich dabei für eine zurückgenommene, unaufdringliche Ästhetik mit klassischen Proportionen. Die frühere Gründerzeitfassade wird dabei ebenso zitiert wie Motive der Nachkriegsmoderne und der Neuen Sachlichkeit. Angereichert um helle Natursteinplatten, eine aufwändige Putztechnik und viele kleine handwerkliche Details, schließt das neue Bürogebäude nun auf stimmige Weise den Blockrand an der Mozartstraße nahe dem Goetheplatz.

Klare, offene Bürostrukturen

Was für außen gilt, gilt auch für innen, wo offene Strukturen, Klarheit und Übersicht im Mittelpunkt stehen. Über die einzelnen Geschosse hinweg wechseln sich verschiedene Büroeinheiten in Größe und Nutzung ab, die mit lichtdurchfluteten Besprechungsräumen und Aufenthaltsbereichen ausgestattet sind. Auf jeder Etage findet sich eine kleine Teeküche für entspannte Auszeiten, im vierten Obergeschoss gibt es zusätzlich eine großzügige Gemeinschaftsküche. Bei den Materialien wurde besonderer Wert auf langlebige, dezent gestaltete Oberflächen gelegt: mineralischer Werkstein in den Küchen, Fensterelemente aus hellem Holz und üppige Pflanzen prägen das reduzierte, bestens an moderne Officebedürfnisse angepasste Interieur. Balkone auf allen Etagen und zwei große Dachterrassen bieten reichlich Erholungsbereiche im Freien und zur Oktoberfestzeit eine lebendige, farbenfrohe Festkulisse.

Blautöne setzen Akzente

Ein Leitmotiv des gesamten Interior Designs ist zudem die Farbe Blau: Als durchgängiges Designelement lässt sie sich überall finden, vom Foyer im Erdgeschoss über die Besprechungsräume bis hin zu den Büros unter dem Dach. Teppiche spielen hier eine entscheidende Rolle: Für das Projekt wurde deshalb eine Vielzahl blauer Modelle bemustert, bis mit den beiden OBJECT CARPET-Kollektionen CRYPTIVE und SILKY SEAL die perfekten Kollektionen gefunden waren. Ersterer sorgt in den Büros mit einem lebendigen Zusammenspiel aus groben und feinen Garnschlingen für reichlich Atmosphäre und beeindruckt durch seine einmalige Tiefenwirkung. In den Konferenzräumen wird dagegen SILKY SEAL zum Blickfang: Der dunkle, seidig schimmernde Velourstoff verbindet eine edle Optik mit dem sanften Gefühl, wie auf Wolken zu gehen.

Nachhaltige Officegestaltung

Die blauen Teppiche haben regenerativen Wohlfühlcharakter und stehen für ein Stück Natürlichkeit und Gelassenheit in der dynamischen Arbeitswelt. Sie verstärken dabei nicht nur die Klarheit des Interieurs und zonieren Bereiche, sondern verbessern auch die Raumakustik. Der textile Bodenbelag reduziert den Trittschall sowie den Nachhall und unterstützt so das konzentrierte Arbeiten in offenen Strukturen. Darüber hinaus punkten die eingesetzten OBJECT CARPET-Teppiche mit ihrer hervorragenden Ökobilanz: Gefertigt aus 100% recyceltem ECONYL® Garn, sind sie extrem langlebig und strapazierfähig und damit auch in der Mozartstraße ein wichtiger Faktor für nachhaltige Officegestaltung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: OBJECT CARPET/Fotos: © Philipp Klak