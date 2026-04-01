Bauwerk Group: Jean-Marc Devaud wird neuer Präsident des Verwaltungsrats

Jean-Marc Devaud bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Führung komplexer Organisationen mit. Seine berufliche Laufbahn ist geprägt von einer konsequenten Ausrichtung auf Marke, Wachstum und nachhaltige Transformation. Zuletzt war er von August 2019 bis Februar 2026 CEO der 4B AG, dem Schweizer Marktführer für Fenster und Fassaden mit Sitz in Hochdorf (LU) und rund 650 Mitarbeitenden. In dieser Funktion verantwortete er eine umfassende Transformationsphase des Unternehmens und stellte die Weichen für eine neue Ära der Fenster- und Fassadenproduktion. Zudem führte er das Unternehmen erfolgreich in die Übernahme durch die dänische DOVISTA Gruppe.

Erfahrung in Transformation, Markt und Führung

«Mit Jean-Marc Devaud gewinnen wir eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit grosser Erfahrung im B2B-Vertrieb sowie in der Bauindustrie», sagt Patrick Hardy, CEO der Bauwerk Group. «Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld wird uns seine strategische und operative Kompetenz sowie seine internationale Erfahrung in Europa und Nordamerika wertvolle Impulse geben. Das gesamte Managementteam und ich freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.»

Jean-Marc Devaud ergänzt: «Die Bauwerk Group verfügt über starke Marken, eine klare strategische Ausrichtung und eine solide industrielle Basis. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit Verwaltungsrat und Geschäftsleitung die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten und den Verwaltungsrat in seiner Rolle als oberstes strategisches Führungs- und Aufsichtsgremium zu stärken.»

Der Manager mit Wurzeln in der Deutschschweiz und der Romandie verfügt über einen Executive MBA der Universität Zürich. Seit März 2026 ist er zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Obrist interior AG.

Die Bauwerk Group kann sich heute mit Stolz als Weltmarktführerin für nachhaltiges Qualitätsparkett bezeichnen. Mit den drei branchenführenden Marken Bauwerk Parkett, BOEN und Somerset Hardwood Flooring sowie 1.600 Mitarbeitenden weltweit zählt die Gruppe zu den führenden Unternehmen der Holzbodenbranche. Die Bauwerk Group verbindet dabei Innovationskraft, Designkompetenz und einen konsequent nachhaltigen Umgang mit dem natürlichen Rohstoff Holz.

Dank an Alexander Zschokke und Andreas Münch