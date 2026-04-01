CARAT launcht KI-gestützten Begleiter

Mit dem neuen CARAT guide präsentiert CARAT eine bedeutende Weiterentwicklung seiner Softwareplattform. Der smarte digitale Begleiter unterstützt den Handel erstmals mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) zuverlässig bei Beratung, Planung und Verkauf – und sorgt so für spürbare Entlastung und deutlich mehr Effizienz im Tagesgeschäft.

In einem zunehmend vielschichtigen Arbeitsalltag hilft der CARAT guide Unternehmen, Planerinnen und Planern sowie Verkaufsteams, zeitintensive und komplexe Aufgaben zu vereinfachen. Indem er das Know-how der Profis stärkt und weiter ergänzt, können Entscheidungen noch schneller und sicherer getroffen werden. So entsteht mehr Freiraum für kompetente Beratung, kreative Gestaltungsideen und persönlichen Service, der Kundinnen und Kunden überzeugt.

Matthias Schaufler, CARAT-Geschäftsführer in Österreich und Vertriebsleiter international, erklärt: „Mit dem CARAT guide zeigen wir, wie KI echten Nutzen stiftet – nicht als technische Spielerei, sondern als verlässlicher Mehrwert im Tagesgeschäft.

Lichtplanung mit KI – optimale Ergebnisse per Klick

Ein Bereich, bei dem der CARAT guide bereits zum Einsatz kommt, ist die Lichtgestaltung in der Grafik CARAT emotion. Die Beleuchtung gilt als wichtiges Gestaltungselement einer Küche – gleichzeitig ist die richtige Einstellung aber oft aufwendig und zeitintensiv. In CARAT können vorhandene Lichtquellen mithilfe von KI mit nur einem Klick ohne zusätzlichen Arbeitsschritt automatisch optimiert werden. Genauso unkompliziert lassen sich neue Lichtquellen in Planungen einfügen. Schaufler erklärt: „Planerinnen und Planer arbeiten effizienter, weil sie sich nicht mehr in mühevoller Fleißarbeit um die passende Lichteinstellung kümmern müssen. Zeit und Konzentration, die genutzt werden können, um noch besser auf Kunden und ihre individuellen Anforderungen eingehen zu können.“

Smarte Unterstützung im B2C-Bereich

CARAT entwickelt seine Lösungen stets mit Blick auf alle Beteiligten. So profitieren auch angehende Küchenkäufer ab dem ersten Schritt auf dem Weg zu ihrer neuen Wunschküche. Im CARAT planner können sie ihre Ideen spielerisch vorplanen und auf automatische, KI-basierte Vorschläge zurückgreifen. Diese orientieren sich am individuellen Grundriss und berücksichtigen sowohl gestalterische als auch ergonomische Aspekte. So gelingt der Einstieg in die Planung leichter – und die anschließende professionelle Ausarbeitung im Studio wird beschleunigt.

Digitaler Ansprechpartner auf carat.de

Einzug hält der CARAT guide zudem direkt auf der Unternehmenswebsite. In Form eines intelligenten Chatbots bietet er Kunden und Interessenten hier einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu allen Informationen rund um CARAT: Besucher der Seite erhalten sofort Antworten auf ihre Fragen und finden benötigte Inhalte eigenständig – ohne auf Geschäftszeiten angewiesen zu sein oder den Support kontaktieren zu müssen. Statt anzurufen, können Nutzer ihre Fragen einfach dem CARAT guide stellen und erhalten in Sekundenschnelle passende Hilfen, zum Beispiel in Form von Video‑Tutorials. So entsteht ein digitaler Service rund um die Uhr, der den Einstieg in die vielseitige Welt der Softwareplattform erleichtert.

Die Integration des CARAT guide zeigt, wie künstliche Intelligenz Planung, Beratung und Verkauf sinnvoll unterstützt und gleichzeitig aufwendige Routineaufgaben minimiert. „Damit schaffen wir mehr Raum für das, was den Unterschied ausmacht“, erklärt Schaufler und betont, dass KI keinesfalls das Know-how der Fachleute ersetze, sondern vielmehr ihre Arbeit stärke und neue Möglichkeiten eröffne. Innovative Technologien wie diese ermöglichen es Küchenstudios, künftige Marktanforderungen souverän zu meistern und sich langfristig erfolgreich aufzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carat.de

Quelle: CARAT