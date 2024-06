Küchenplanung mit Wow-Effekt

Mit CARAT emotion hat CARAT, Hersteller der gleichnamigen Küchenplanungssoftware, im letzten Jahr den Aufbruch in die Grafik der Zukunft eingeläutet. Seitdem begeistern die lebendig wirkenden 3D-Oberflächen und brillanten Strukturen mit ihrer äußerst realitätsnahen und dynamischen Darstellung angehende Küchenkäufer. Jetzt geht die Softwareschmiede im Rahmen der zweiten Ausbaustufe der stark optimierten Grafik den nächsten Schritt: Animierte Szenen machen die Küchenplanung noch lebendiger und authentischer und damit zu einem unvergesslichen Erlebnis!

Andreas Günther

„Mit CARAT emotion verkauft der Fachhandel nicht nur Küchen, sondern – wie der Name es schon verspricht – echte Emotionen“, so bringt CARAT-Geschäftsführer Andreas Günther die Stärke des nächsten Levels von CARAT emotion auf den Punkt. Denn gerade in anspruchsvollen Zeiten gilt es, Interessenten und potenzielle Käufer im Verkaufsgespräch extra zu emotionalisieren. Das gelingt mit Animationen, wie dampfenden Töpfen und Pfannen oder fließendem Wasser aus dem Wasserhahn, die die Vorfreude wecken, in der neuen Küche schon bald selbst zum Kochlöffel zu greifen. Zudem tragen flackernde Kerzen und Kaminfeuer als animierte Dekoelemente zu einem einladenden Ambiente bei und geben der Küchenplanung den letzten Feinschliff.

Der Produktslogan „Gänsehautfeeling während der Planung“ ist bei CARAT emotion also ganz klar Programm: Der Kunde baut schon in der Planungsphase eine enge Bindung zu seiner neuen Küche auf und fühlt sich darin von Anfang an zuhause.

Dass davon der Fachhandel profitiert, liegt klar auf der Hand. Günther erklärt: „Mit CARAT emotion unterstützen wir Planer und Verkäufer noch besser bei der Präsentation von Küchen und geben ihnen ein wirkungsvolles Verkaufsinstrument an die Hand, um Planungen in kürzerer Zeit perfekt in Szene zu setzen. Jede Änderung ist ebenfalls in ausgezeichneter Qualität unmittelbar für den Endkunden sichtbar.“ Aber nicht nur das. Einen weiteren bedeutenden Vorteil sieht der 45-Jährige in der Chance, über CARAT emotion höherwertig zu verkaufen: „Insbesondere teure Materialien sind meist haptisch und wirken dadurch besonders detailgetreu und wirklichkeitsnah. Dazu gehören z. B. Granit-Arbeitsplatten, Beton- sowie Stäbchenfronten.“ Dank der lebensechten und ansprechenden Art der Visualisierung fällt dem Kunden die Kaufentscheidung daher nicht nur deutlich leichter, er ist auch eher bereit, in eine wertigere Ausstattung zu investieren.

Damit gehört CARAT emotion zu den Produkten des Dreieicher Softwareunternehmens, die nicht nur die Händlerseite, sondern bewusst auch den Endverbraucher in den Blick nehmen. Erstere dürfte die Aussicht auf einen vereinfachten Vertragsabschluss freuen. Genauso wie der Ansatz, dass auch diese Weiterentwicklung und Optimierung der Grafik ihnen ohne Zusatzkosten seitens CARAT zur Verfügung steht.

Weitere Informationen zu CARAT emotion finden Sie auf www.carat.de/produkte/carat-emotion

Quelle: CARAT