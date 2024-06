Smeg schafft zusätzliche Vertriebsregion im Westen Österreichs

Thomas Riepl Smeg Gebietsverkaufsleiter West Österreich Küchen- und Möbelhandel Österreich

Smeg setzt seine 2023 begonnene Wachstumsinitiative für Österreich weiter fort. In der neuen Position des Gebietsverkaufsleiters West Österreich betreut Thomas Riepl ab sofort den lokalen Elektrofachhandel sowie den Küchen- und Möbelhan-del in gesamt Österreichs. Riepl ist in der Branche bestens vernetzt. Nach einer Ausbildung zum Tischler und Raumgestalter führten ihn seine beruflichen Stationen in den Ver-trieb mehrerer führender Hersteller und Händler für Möbel, Küchen und Elektrogeräte. Nun startet der Branchenkenner bei dem italienischen Hausgeräte-Hersteller als Gebietsverkaufsleiter.

Silke Eckstein, Gesamtvertriebsleitung Hausgeräte bei Smeg Deutschland/ Österreich, sagt: „Die Geschäftsentwicklung in Österreich zeigt weiter nach oben, wir wachsen auch hier kontinuierlich. Mit der zusätzlichen Position für den Westen im Elektrofachhandel ver-stärken wir die Betreuung unserer Handelspartner. Dieser persönliche Kontakt vor Ort ist uns als Familienunternehmen besonders wichtig.“

Seit März 2023 intensiviert der italienische Hausgeräte-Hersteller sein Engagement in Österreich. Nach erfolgreichem Ausbau der Vertriebsregion Ost durch Andreas Mayer geht Smeg mit Thomas Riepl nun den nächsten, logischen Schritt. Entsprechend der Strategie ist Smeg in diesem Jahr in neuen Locations in Österreich präsent. Ein Beispiel dafür ist das Wiener cowerk. Hier zeigt der Hausgeräte-Hersteller einige seiner neuesten Einbau-, Kühl- und Kleingeräte.

Quelle: SMEG