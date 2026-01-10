Michael Rauhofer ist neuer Managing Director European Logistics and Air and Sea Logistics bei Dachser Austria

In seiner Funktion als Managing Director verantwortet Rauhofer die Geschäftsfelder European Logistics sowie Air & Sea Logistics. Er folgt damit Günter Hirschbeck und Peter Deutschbauer, die diese Bereiche bislang in getrennten Gesellschaften führten. Zusätzlich bleibt Rauhofer weiterhin als General Manager für das Logistikzentrum Linz zuständig.

Michael Rauhofer, Jahrgang 1972, ist seit Oktober 2013 Teil des Unternehmens und leitete bisher das Logistikzentrum Linz/Hörsching mit rund 220 Mitarbeitenden. Der gelernte Speditionskaufmann verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Transport- und Logistikbranche. Vor seinem Eintritt bei Dachser war er in leitenden Funktionen bei renommierten Unternehmen wie Schenker und Quehenberger tätig.

Mit seiner Expertise in den Geschäftsfeldern Road Logistics und Air & Sea Logistics sowie im Bereich der Kontraktlogistik und mit seinem langjährigen Engagement hat Rauhofer maßgeblich zur Entwicklung von Dachser in Österreich beigetragen. Sein Unternehmergeist und seine praxisorientierte Erfahrung machen ihn zu einer zentralen Führungspersönlichkeit für die zukünftige Weiterentwicklung des Unternehmens im Land.

„Michael Rauhofer hat als Niederlassungsleiter in Hörsching seit 2013 bewiesen, dass er mit seinem hohen Maß an Kundenorientierung, Qualität und Mitarbeiterentwicklung, die Werte unseres Unternehmens verkörpert und vorlebt. Seine große Expertise in allen Verkehrsträgern ist für uns ferner ein großer Mehrwert, da wir unseren Kunden durch die effiziente und sinnvolle Kombination unserer Dienstleistungen, einen signifikanten Mehrwert liefern können. Es freut mich darüber hinaus sehr, dass wir diese wichtige Funktion für DACHSER mit einem sehr erfahrenen lokalen Manager besetzen können“, so Florian Zehetleitner-Korbutt, Managing Director European Logistics North Central Europe.

„Der Fokus liegt darauf, die Stärken von Road Logistics und Air & Sea Logistics noch enger zu verzahnen und unseren Kunden integrierte, effiziente Lösungen entlang der gesamten Supply Chain zu bieten. Gleichzeitig ist mir wichtig, unsere Unternehmenskultur weiter zu fördern – denn Logistik ist und bleibt ein People Business“ , fügt Michael Rauhofer hinzu.

Weitere Informatoinen finden Sie unter www.dachser.at

Quelle: DACHSER