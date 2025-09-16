Zukunft beginnt jetzt. Lehrlingsstart bei Dachser-Austria

Die neuen Lehrlinge bei Dachser Wien

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften sowie Berufskraftfahrerinnen und -fahrern zählt in Österreich zu den größten Herausforderungen für Logistikunternehmen. Bereits seit seiner Gründung in Österreich 2004 setzt das Familienunternehmen hierzulande ein starkes Zeichen und investiert gezielt in die Lehrausbildung und langfristige Bindung junger Nachwuchskräfte. Als langfristig orientiertes Unternehmen mit globaler Präsenz in einer krisensicheren Branche legt Dachser großen Wert auf eine nachhaltige Personalentwicklung – und schafft damit die Grundlage für Stabilität und Erfolg in der Zukunft.

Ebenso sind die Lehrlinge von Dachser Graz voll motiviert

Die Neustartenden beginnen ihre Lehrausbildung in den Lehrberufen Kaufleute für Spedition, Betriebslogistik sowie als Fahrerinnen und Fahrer. Die reguläre Lehrzeit beträgt drei Jahre, wobei im Bereich Spedition mit einem optionalen vierten Lehrjahr der Abschluss als Speditionslogistiker erreicht werden kann.

Lehrlingsstart 2025 bei Dachser Linz

Weltweit befinden sich etwa 2.400 junge Menschen bei Dachser in Ausbildung und Studium. Das macht eine internationale Ausbildungsquote von sechs Prozent.

Auch im Westen Österreichs gingen die Lehrlinge bei Dachser Tirol an den Start

