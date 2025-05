Falmec präsentiert: Frischer Look für Levante in satiniertem „All Matt“-Finish

Bei der neuen Levante All Matt (120 cm Breite) harmoniert das graphitfarbene Glas mit matter Satinierung perfekt mit dem mattschwarzen Rahmen und der Deckenhalterung. Das unterstreicht nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Präsenz der Haube in der Küche. Wie bei den anderen Varianten in Schwarz, Weiß und Graphit ist das charakteristische Merkmal das motorisierte Up/Down-System: Die Haube kann für optimale Absaugung beim Kochen auf die gewünschte Höhe abgesenkt und anschließend wieder in die Decke zurückgefahren werden, wodurch der Raum optisch großzügiger wirkt.



Ein weiteres Highlight ist das vollflächige LED-Panel mit dynamischem Licht, dessen Farbtemperatur sich an die gewünschte Atmosphäre anpassen lässt. So sorgt die Beleuchtung nicht nur beim Kochen für perfektes Licht, sondern schafft auch im eingefahrenen Zustand eine elegante, dezente Stimmung.

Levante All Matt ist zudem mit dem Dialog-System ausgestattet, das eine direkte Kommunikation mit einem Falmec-Induktionskochfeld ermöglicht. Die Circle.Tech-Technologie sorgt für exzellente Lüftungsleistung bei minimalem Platzbedarf und geringer Lautstärke. Die regenerierbaren Carbon.Zeo Microtech-Filter gewährleisten eine effektive Geruchs- und Feuchtigkeitsabsorption beim Kochen.

