Magno Tresore von BURG-WÄCHTER erhalten VSÖ-Zertifizierung

Der Schutz des eigenen Zuhauses und die Sicherheit der Familie sind essentielle Bedürfnisse jedes Menschen. Der „Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs“ (VSÖ) beschäftigt sich seit mehr als 40 Jahren mit Sicherheit in allen denkbaren Formen. Das Ziel: Die Qualität von Sicherheitsprodukten und Sicherheitsdienstleistungen steigern. Das erreicht der unabhängige VSÖ mit der intensiven Prüfung der entsprechenden Produkte. Wird der Test bestanden, erhält das Produkt die begehrte VSÖ-Zertifizierung.

Magno Tresore: Starke Sicherheit für private und gewerbliche Nutzung

Ganz aktuell wurde die Tresor-Serie Magno von BURG-WÄCHTER mit dem VSÖ-Zertifikat (Anerkennungs-Nr. 230925/49 M) ausgezeichnet. Der Magno ist in zwei Größen und wahlweise mit einem elektronischen Codeschloss oder klassischem Schlüssel erhältlich. Mit dem Widerstandsgrad 0 (N) verfügt der Magno über einen starken Aufbruchschutz. Dieser ermöglicht einen Versicherungswert von 20.000 Euro für die private und 10.000 Euro für die gewerbliche Nutzung. Ist eine Alarmanlage vorhanden, verdoppeln sich die Versicherungssummen. (Orientierungswerte für Österreich, vor dem Kauf ist eine Rücksprache mit seiner Versicherung sinnvoll.)

„Die Tresore der Serie Magno bieten einen hohen Aufruchschutz zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb sind sie optimal für die private Nutzung wie für Firmen und Selbstständige geeignet“, sagt Dietmar Schake, Vertriebsleiter bei BURG-WÄCHTER mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Tresor-Segment. BURG-WÄCHTER entwickelt und produziert seit fast einem halben Jahrhundert Tresore. Das Besondere: Vom Korpus bis zum Schloss kommt beim Tresor-Spezialisten alles aus einer Hand.

Korpus doppelwandig, stabile Bolzen-Verriegelung an drei Seiten

Für die hohe Sicherheit sorgt beim Magno eine Kombination verschiedener Sicherheits-Features. So ist der Tresor aus zwei Stahlwänden aufgebaut. Zusätzlich erschweren das innenliegende Scharnier und die Hintergreifschiene an der Scharnierseite Einbruchsversuche. Für eine stabile Verriegelung sorgen robuste Rundbolzen an drei Seiten.

Zwar sind die beiden Modelle mit einem Gewicht von 60 Kilogramm (Magno 520, Volumen: 28 Liter) bzw. 80 Kilogramm (Magno 540, Volumen: 51 Liter) keine „leichte Beute“. Doch muss der Tresor zwingend in einem massiven Gebäudeteil verankert werden, um einen Diebstahl zu verhindern. Die entsprechende Rückwandverankerung ist bereits ab Werk vorgerichtet. Das erforderliche Befestigungsmaterial ist natürlich bei allen Magno Tresoren im Lieferumfang enthalten.

Weiter Informationen finden Sie unter www.burg.biz

Quelle: Burg Wächter