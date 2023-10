Avitana: Herforder Plasmafilterhersteller stärkt Vertrieb für Mitteldeutschland und Tschechien

Ramona Partzsch mit Sitz ihrer Handelsvertretung in Halsbrücke-Hetzdorf zwischen Dresden und Freiberg sowie nahe am geografischen Mittelpunkt Sachsens ist seit 1990 in der Möbelbranche tätig. 2011 ging sie den Schritt in die Selbständigkeit als freie Vertreterin für Unternehmen aus der Küchenbranche mit Schwerpunkt Mitteldeutschland. Als positiv denkender Familienmensch sieht sie die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe als Garant für künftige gemeinsame Erfolge und nachhaltiges Wachstum. Zwischen der studierten Bauingenieurin und Avitana startete die Vertriebszusammenarbeit am 1. Oktober.

Hingegen hat Jan Abrham aus dem gut 25 km nordwestlich vor Prag gelegenen Kladno (deutsch: Kladen) mit seiner, 1989 von seinem Vater gegründeten Handelsvertretung die Verantwortung für die Tschechische Republik übernommen. Abrham stieg vor sieben Jahren in die Möbelbranche als Key-Account-Manager für einen Hersteller von Kochfeldern und Dunstabzugshauben aus Fabriano (Italien) ein.

Aktuell baut er mit seinem Bruder und dessen Sohn ein Netzwerk von Servicetechnikern für Avitana-Plasmafilter auf und bereitet den Online-Vertrieb für die Herforder Umluftprofis in Tschechien vor. Als Alleinstellungsmerkmale im Vertrieb plant die Vertretung „Plasmafiltry“ offensive Aktivitäten zur Filter-Substitution in bereits installierten Abzugssystemen durch Plasmafilter sowie einen 14-tägigen, kostenfreien Testbetrieb beim Kunden mit Rückgabeoption.

Vertriebsprofi Ramona Partzsch hat die Vertretung für Avitana in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt übernommen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: Avitana/Foto: Partzsch