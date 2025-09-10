Makellos in Sekundenschnelle – Reinigungsfreundlichkeit durch SCHOCK Premium-Material CRISTADUR®

Lupenrein: die visuelle Umsetzung des Themas Reinigungsfreundlichkeit bei SCHOCK zeigt die Küchenspüle Tia D-100L in der Farbe Berry.

Werbung für Reinigungsfreundlichkeit in der Küche zeigt meist das Ergebnis: makellose Spülen, glänzende Küchen, perfekte Oberflächen. Die eigentliche Herausforderung – der Schmutz davor – bleibt oft außen vor. SCHOCK geht bewusst einen anderen Weg. Im Zentrum des Clips steht der Protagonist, Großvater Curtis, der vor einer voll beladenen, chaotischen Spüle hadert. Was folgt, ist ein Tagtraum der besonderen Art: ein futuristisches Testlabor, eine „Dreckbombe“ und flüchtende Wissenschaftler. Doch die Lösung ist so simpel wie wirkungsvoll: ein Wisch genügt – und alles ist wieder sauber. Zurück in der Realität reicht Curtis ein Griff zum Tuch. Einmal drüberwischen, fertig. Die Spüle glänzt, der Alltag kann weitergehen.

Maximale Reinigungsfreundlichkeit dank dem seidenmatten Premium-Material CRISTADUR®.

Die Botschaft hinter dem Augenzwinkern des Spots: Reinigungsfreundlichkeit ist bei SCHOCK keine leere Worthülse, sondern eine echte Erleichterung im täglichen Leben.

Weil CRISTADUR® den Unterschied macht

Was als filmisches Stilmittel dient, hat eine reale Grundlage: Die Reinigungsfreundlichkeit zählt für über 97 % der Endkunden zu den entscheidenden Kaufkriterien einer Spüle. Kein Wunder, denn mehr als 60 Minuten täglich werden in der Küche rund um die Spüle verbracht. Dabei ist sie nicht nur Ort für Hygiene, sondern auch für emotionale Routinen: Kochen, Putzen, Gespräche.

SCHOCK begegnet diesem Anspruch mit CRISTADUR®, dem seidenmatten Premium-Material mit Abperleffekt. Es erlaubt eine Reinigung mit minimalem Aufwand, ganz ohne aggressive Reinigungsmittel. Wasser und Spülmittel genügen, um Schmutz zu entfernen. Die porenarme, geschlossene Oberfläche ist besonders widerstandsfähig, reinigungsfreundlich und bleibt dauerhaft schön.

Die im Film verwendete Küchenspüle, eine Tia D-100L in der Farbe Berry, vereint all diese Eigenschaften: Design, Funktion, Qualität. Sie steht damit sinnbildlich für SCHOCKs Markenkern: Spülen, die sich nahtlos in den Alltag einfügen und diesen mit Leichtigkeit bereichern.

Masterfilm: „Reine Freude“

Quelle: SCHOCK