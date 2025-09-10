Hohe Beteiligung am Kind + Jugend Innovation Award 2025: Das sind die Gewinner

Die Gewinner des Innovation Award

Der Innovation Award zählt zu den wichtigsten Branchenauszeichnungen weltweit und genießt sowohl beim Fachpublikum als auch bei Konsumentinnen und Konsumenten hohes Ansehen. In diesem Jahr wählte die internationale, unabhängige Fachjury aus 132 Einreichungen aus 22 Ländern – so vielen wie lange nicht mehr – die innovativsten Neuheiten der Branche aus. Die folgenden acht Gewinner überzeugten mit kreativen Ideen, nachhaltigen Konzepten und smarten Lösungen, die das Leben von Familien auf der ganzen Welt bereichern.

Gewinner des Innovation Award 2025

Moving & Travelling: Hauck GmbH & Co. KG (Deutschland), Lite N Care

Der Lite N Care ist ein hochwertiger, ultraleichter Reisebuggy aus Carbonfaser für mobile, stilbewusste Eltern. Er eignet sich ideal für Flugreisen, Wochenendausflüge oder den Alltag in der Stadt. Der Buggy vereint kompaktes Design, erstklassigen Komfort und moderne Sicherheitsstandards, die ideal auf die Bedürfnisse moderner Familien abgestimmt sind.

Furniture & Facility: Spylo BV (Niederlande), Womy Sleeper

Eine sichere, patentierte Innovation, die Babys dabei unterstützt, selbstständig einzuschlafen. Der Womy Sleeper kommt dabei ganz ohne Elektronik im Kinderbett aus. Eine Matte unter der Matratze, verbunden mit dem „Breather“-Gerät, imitiert sanfte Atembewegungen und erzeugt beruhigende Geräusche. Entwickelt mit Neonatolog:innen, Kinderärtz:innen sowie Ergonom:innen und zertifiziert von Intertek, fördert Womy Sleeper die Schlafentwicklung von Babys im ersten Lebensjahr. Dank Mietmodell ist die Lösung nachhaltig und kosteneffizient.

Home Textiles & Decoration: Osann GmbH (Deutschland), Kid’s Alm Wickelunterlage EcoSoft

Die wendbare und wasserdichte Wickelauflage Kid’s Alm EcoSoft bietet zehn verschiedene Designmöglichkeiten mit magnetisch befestigten, abnehmbaren Frottee-Bezügen. Nachhaltige Materialien wie Baumwolle und Schafschurwolle verleihen der Auflage temperaturregulierende und selbstreinigende Eigenschaften. Eine spezielle Sorona®-Polsterung macht das Produkt frei von Erdöl. Die ideale Kombination aus Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit.

Toys & Education: Lenabo GmbH (Deutschland), Lenabo Smart Toy System

Ein modulares Smart-Toy-System für Kinder von 0 bis 7 Jahren, das Unterhaltung und Bildung auf einzigartige Weise verbindet. Der smarte Lautsprecher interagiert mit austauschbaren Plüschfiguren, den „Lenabies“, und spielt altersgerechte Audioinhalte ab – von White Noise für Babys über Geschichten bis hin zu interaktiven Spielen. Das Lenabo Smart Toy System wächst mit dem Kind, ist langlebig, intuitiv steuerbar per App und erfüllt höchste Sicherheitsstandards.

Maternity & Kids Fashion: Momcozy (China), Momcozy Ergonest Maternity Belly Band

Das ergonomische Schwangerschaftsbauchband kombiniert eine integrierte, patentierte Rückenstützstruktur mit einer innovativen O-förmigen Form, um Komfort und Unterstützung während der gesamten Schwangerschaft zu bieten.

Mom & Kids Care: Lactamo Holdings Pty Ltd (Australien), Lactamo breastfeeding ball

Der weltweit erste Stillball, der Lymphdrainage mit Temperatur, Bewegung und Kompression kombiniert. Lactamo hilft bei Stillproblemen wie Schmerzen, Milchstau, Mastitis sowie Über- oder Unterproduktion und unterstützt so Millionen Mütter weltweit. Das Design ist auf die Elastizität des Brustgewebes abgestimmt und basiert auf jahrzehntelanger Forschung. Es besteht aus sicherem, ungiftigem medizinischem Silikon, ist waschbar und wiederverwendbar.

Safety & Monitoring: reer GmbH (Deutschland), Schubladen-Stopp

Der innovative Anschlag verhindert eingeklemmte Finger in Schubladen, ermöglicht Kindern aber gleichzeitig, die Schublade sicher zu öffnen und selbstständig an ungefährliche Gegenstände wie Plastik- oder Snackboxen zu gelangen, während ihre Eltern in der Küche beschäftigt sind. Der Anschlag verhindert zudem, dass die Schublade von den Kindern vollständig geschlossen wird. Sicherheit und Selbstständigkeit in einem Produkt.

Sustainability & Nature: Candide Baby Group (Frankreich), Cotton Mattress

Die nachhaltige, babysichere Matratze aus upgecycelten Baumwollfasern aus der Bekleidungsindustrie ist die hypoallergen, atmungsaktiv und temperaturregulierend. Hergestellt in Frankreich setzt Cotton Mattress neue Standards. Der weiche Bezug aus Bio-Baumwolle ist abnehmbar und maschinenwaschbar. Eine ideale Kombination aus Komfort, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit.

Zusatzauszeichnung Midwives’ Choice

Gemeinsam mit hebammentesten.de wurde zum dritten Mal die Zusatzauszeichnung Midwives’ Choice vergeben, die die Praxisrelevanz innovativer Produkte aus Hebammensicht würdigt. In diesem Jahr überzeugten die folgenden drei Produkte die Hebammenjury am meisten:

1. Platz: Zodream (Frankreich), Ezi stroller 3 in 1 cover, Kategorie Safety & Monitoring

Das Ezi stroller 3 in 1 cover ist ein Alleskönner. Es vereint ein feinmaschiges Moskitonetz, eine atmungsaktive Regenabdeckung mit integrierter Aufbewahrungstasche und Sonnenschutz (UPF 50+). Praktisch, kompakt und ideal für unterwegs.

2. Platz: Bumprider (Schweden), Bumprider Connect Mini, Kategorie Moving & Travelling

Der vielseitigste Reisekinderwagen seiner Klasse – eine Kombination aus Innovation, schwedischer Ingenieurskunst und patentierter Technologie. Der Bumprider Connect Mini erfüllt die empfohlenen IATA-Maße für das Handgepäck bei Flugreisen, bietet aber gleichzeitig höchsten Komfort für das Kind. Mit nur rund 7 kg Gewicht ist er leicht, faltbar und besonders handlich. Dank des optionalen magnetischen Verriegelungssystems lässt er sich flexibel nutzen und setzt mit weltweit exklusiven Funktionen neue Maßstäbe im Segment der Reisekinderwagen.

3. Platz: Lactamo (Australien), Lactamo breastfeeding ball, Kategorie Mom & Kids Care

Doppelt ausgezeichnet: Neben der Jury des Innovation Awards überzeugte der Lactamo breastfeeding ball auch die Hebammenjury, da er eine wirksame Unterstützung in einer der größten Herausforderungen junger Mütter bietet – dem Stillen. Mehrere Krankenhaus-Pilotprojekte bestätigten die ‚beispiellose‘ Wirksamkeit von Lactamo und attestieren dem evidenzbasierten Konzept einen hohen praktischen Nutzen.

Die zehn ausgezeichneten sowie alle nominierten Produkte sind während der gesamten Messe vom 9. bis 11. September 2025 in der Innovation Award Exhibition im Trend Space (Halle 11.2) ausgestellt.

Details zu den Siegern und weitere Produktinformationen sind außerdem auf der Kind + Jugend Website einsehbar.

Quelle: Koelnmesse