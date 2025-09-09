berbel auf der area30 I Mattschwarz als Statement

Das neue Oberflächen-Finish der SCHOTT CERAN® matte line verleiht den Kochfeldabzügen eine besondere Tiefe und samtige Haptik. Gleichzeitig überzeugt es im Alltag: pflegeleicht, blendfrei und weniger anfällig für Gebrauchsspuren – die matte Oberfläche reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Kratzern und Fingerabdrücken. Das perfekte Feature für moderne Küchenwelten, in denen Ästhetik und Funktion Hand in Hand gehen.

Für alle, die den klassischen Look bevorzugen, sind die Downline Kochfeldabzüge auch weiterhin mit schwarzer Glaskeramik-Oberfläche erhältlich. So bietet berbel Gestaltungsfreiheit für den individuellen Geschmack.

Mehr als ein Zubehör: die berbel Grillplatte

Als ideale Ergänzung zur Downline-Familie präsentiert berbel ein neues Highlight: die Grillplatte BGP MAX. Ob glatt oder geriffelt, das hochwertige Accessoire macht aus den Downline-Modellen eine vielseitige Genussstation. Gefertigt aus recyceltem Aluminiumguss, mit robuster LOTAN®-Beschichtung und einer Garantie von fünf Jahren steht die Grillplatte für Qualität, Nachhaltigkeit und Freude am Kochen.

Produktvielfalt in den Standkojen

Neben der zentralen Präsentation der Kochfeldabzüge zeigt berbel weitere Highlights der Black Edition. Die Einbauhaube Firstline Touch wird in mattschwarzer Ausführung vorgestellt und ergänzt das Portfolio um eine elegante, technisch überzeugende Lösung für den modernen Kücheneinbau – mit ausziehbarer Front, patentierter BackFlow-Technologie und dem bewährten berbel Prinzip.

In den Skyline-Kojen werden die Inselhauben Skyline Edge Play mit mattschwarzem Glasdekor und Skyline Frame mit neuem, strukturiert pulverbeschichtetem Rahmen inszeniert. Sie zeigen eindrucksvoll, wie Mattschwarz Design prägt. Ergänzt wird der Auftritt durch die bereits bekannten berbel Kopffreihauben wie Ergoline 2, Smartline und Formline, die mit ihrem eleganten Auftritt überzeugen.

Kompetenz erleben: Die berbel Akademie live

Für alle, die tiefer eintauchen möchten, bietet die berbel Akademieunter der Leitung von Daniel Bischoff kurze Impulse zu den Themen intelligentes Kochen, effektive Luftreinigung und den Alleinstellungsmerkmalen des berbel Prinzips.

Besuchen Sie berbel auf der area30 in Löhne, Stand A 20, und erleben Sie die mattschwarzen berbel Highlights live.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel