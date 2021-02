MAPEI – Sockelleisten LAGERND

Produkte

KÜGELE Sockelleisten NEWS NEWS NEWS – Die Sockelleisten von KÜGELE sind ab sofort bei MAPEI lagernd! Gleich beim nächsten Besuch an einem MAPEI Standort in Ihrer Nähe nachfragen und sofort mitnehmen. Die MitarbeiterInnen helfen Ihnen gerne weiter! Service

1 Kooperation – 6 Standorte Die Sockelleisten und Profilsysteme von KÜGELE finden Sie an 5 MAPEI Standorten in ganz Österreich. Sie sind aber in Wr. Neudorf unterwegs? Die MAPEI Qualitätsprodukte sind ab sofort auch beim KÜGELE Standort in Wr. Neudorf bei Wien erhältlich.

Service

Abholen wann SIE wollen

Natürlich sind die Sockelleisten auch in den 24-Stunden Abhollagern in Nußdorf ob der Traisen und Brunn am Gebirge erhältlich! Die Flexstores sind 24 Stunden am Tag für Sie geöffnet. Die reinen Abhollager bieten zahlreiche Vorteile und garantieren Sicherheit.

Und so funktioniert’s:

+ Bestellung unter bestellungen@mapei.at aufgeben

+ Zugangscode per SMS erhalten

+ Kontaktlos abholen wann Sie wollen

Markus Claudius Proll (GF Fa. Kügele) und Andreas Wolf (GF Fa. MAPEI) freuen sich über eine gute Zusammenarbeit

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuegele.at oder unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI