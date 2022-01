Marmorin wird Teil von SCHOCK

Das 1985 gegründete Familienunternehmen Marmorin, welches seinen Hauptsitz in Wschowa (Polen) hat, fertigt freistehende Badewannen sowie Wasch- und Duschbecken, die sich besonders in Nordamerika großer Beliebtheit erfreuen. „Marmorin bietet hervorragende Produkte an, hat großes Material- und Design-Know-how und eine Kundenbasis, mit der wir weitere Potenziale in den USA erschließen können. Mit der Akquisition unterstreichen wir unsere Ambition, unsere Position in diesem zentralen Wachstumsmarkt weiter auszubauen“, sagt Ralf Boberg, CEO von SCHOCK.

Auch Marmorin blickt positiv auf den Eigentümerwechsel: „Wir kennen und schätzen uns schon lange“, sagt Jakub Hrab, CEO von Marmorin. „Mit SCHOCK ist der richtige Partner gefunden, um das Wachstum in den USA voranzutreiben.“

Mit der Übernahme der SCHOCK GmbH durch die Beteiligungsgesellschaft Triton im März 2021 wurden die Voraussetzungen geschaffen, die geografische Expansion weiter zu forcieren. Die Akquisition von Marmorin erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem SCHOCK-Management und dem Triton-Team.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schock.de

Quelle: SCHOCK