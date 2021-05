Messe Frankfurt – Der einfache Weg sein Business auszubauen: Dropshipping auf Nextrade

Die ursprüngliche Idee des Dropshippings geht auf den Streckenhandel der 50er Jahre zurück und erfuhr nicht zuletzt durch den Online-Handel einen neuen Boom. Auf Nextrade bietet die Dropshipping-Funktion den Händlern jetzt einen optimalen Service an: Die Marken kümmern sich direkt um den Versand der Produkte an den Endkunden. Sie bieten damit Geschäften individuelle Einkaufskonditionen an und stellen ihnen alle relevanten Produktdaten zur Verfügung. So ermöglichen sie es dem stationären Einzelhandel direkt auf Nextrade und gemeinsam mit dem Kunden nach einem Produkt zu schauen, es zu ordern und es direkt dem Kunden zu zusenden. Damit lässt sich ein möglicher Zeitverlust reduzieren und Convenience für den Kunden leben. Das macht die Plattform für den stationären Einzelhandel noch attraktiver.

„Die Dropshipping-Funktion ist ein wirklicher Mehrwert für unsere Kunden, da sie sich perfekt in das stationäre Geschäft integrieren lässt. Der Händler hat den Zugriff auf das gesamte Sortiment der Marke. Damit kann der Service für den Endkunden optimiert werden. Auch nutzen der Händler gemeinsam mit der Marke das gesamte Umsatzpotential“, so Nicolaus Gedat, Geschäftsführer von nmedia.

Marken, die am Dropshipping teilnehmen möchten, können sich gerne mit Nextrade ( contact@nextrade.market ) in Verbindung setzen. Einkäufer können ganz einfach auf www.nextrade.market in der Navigation auf Dropshipping Shops klicken, bei der Marke eine Anfrage stellen, Konditionen vereinbaren und das Produkt direkt an den Endkunden versenden lassen.

Der digitale Marktplatz Nextrade

Das neue digitale Order- und Datenmanagement Nextrade für Lieferanten und Händler der Konsumgüterbranche verlängert die Messe und ermöglicht Bestellungen zu jeder Tages- und Nachtzeit an 365 Tagen im Jahr: www.nextrade.market

Conzoom Solutions – die Plattform für den Handel

Die Wissensplattform Conzoom Solutions bietet dem Konsumgüterhandel ein vielfältiges Angebot wie Studien, Trendvorstellungen, Workshops oder Anleitungen für den Point of Sale.

Sie gibt einen Komplettüberblick über das internationale Portfolio der Messe Frankfurt im Konsumgüterbereich und stellt dort gebündelt Informationen für den Handel zusammen. www.conzoom.solutions

Quelle: Messe Frankfurt