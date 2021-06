MHK Group jetzt am Hans-Strothoff-Platz 1

„Wir sind der Stadt Dreieich für dieses positive Votum sehr dankbar“, betont Prof. Rainer Kirchdörfer, Aufsichtsratsvorsitzender der MHK Group. „Nicht einmal zehn Monate sind seit dem Ableben von Hans Strothoff vergangen. Da ist eine solche Entscheidung eine große Ehre, zeigt aber auch sein einmaliges Engagement für und in der Region.“

Hans Strothoff ⴕ (im Bild oben) hat die MHK Group vor über 40 Jahren gegründet und zu einer international tätigen Unternehmensgruppe mit knapp 600 Mitarbeitern am Standort Dreieich aufgebaut. Vor drei Jahren schuf er mit der MHK Europazentrale ein neues Stadtentrée in Dreieich Sprendlingen, das nun am Hans-Strothoff-Platz sein endgültiges Zuhause findet. Neben dem Engagement in der MHK Group gründete Hans Strothoff die Strothoff International School in Dreieich. Ganz besonders lag ihm schon immer die positive Stadtentwicklung am Herzen.

„Hans Strothoff ist im August des letzten Jahres mitten in der Corona-Pandemie von uns gegangen. Wir tragen seinen prägenden Einfluss und sein Andenken voller Stolz in unserem Herzen. Aber viele Dinge, die richtig und angemessen gewesen wären, waren in dieser besonderen Zeit der Pandemie einfach nicht möglich. Zum Beispiel konnten wir keine einer solchen Persönlichkeit angemessene Trauerfeier ausrichten“, erläutert Werner Heilos, Vorstandsvorsitzender der MHK Group.

„Jetzt aber möchten wir Hans Strothoff an seinem ersten Todestag, dem 11. August 2021, mit der offiziellen Enthüllung der neuen Adresse gedenken.“

Wie und in welcher Form dies sein wird, bliebe Corona-bedingt aber noch offen. Auch auf dem Anfang Oktober stattfindenden MHK Kongress wird der MHK Gründer eine besondere Rolle spielen. Und eines ist sicher: Hans Strothoff bleibt aufgrund seines Engagements und seiner Persönlichkeit als Chef, Mäzen, Macher und Freund stets unvergessen.

Quelle: MHK