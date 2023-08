MHK Group lädt zur Vernetzung auf Gut Böckel ein

„In Berlin stand unsere Systemkompetenz im Fokus“, so Volker Klodwig, Vorstandsvorsitzender der MHK Group. „Auf Gut Böckel werden wir unseren Partnern und den Messebesuchern konkrete Ideen mit an die Hand geben, wie sie gerade in diesen wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten von unserem Netzwerk und den Leistungen der einzelnen Systempartner profitieren.“

Zum Beispiel mit der Entscheidung für eine starke Handelsmarke. Nach dem im Frühsommer vorgestellten Marken-Relaunch wird es auf Gut Böckel konkret. Die Inszenierung wird bereits eindrucksvoll einen Vorgeschmack auf die Umsetzung in den Studios vor Ort geben und alle offenen Fragen werden transparent und lösungsorientiert diskutiert.

Ebenfalls mit konkreten Angeboten, die im Fachhandel für Frequenz und höhere Abschlussquoten sorgen sollen, sind die MHK Systempartner CARAT, CRONBANK, Garantiedatenback und MIYU auf Gut Böckel vertreten. So wird CARAT die zweite Stufe von CARAT emotion zünden – bewegte und bewegende Küchenpräsentationen für das Beratungsgespräch. Ein zweites Highlight: die neue ERP-Lösung CARAT kitchenstox, die Anfang 2024 ausgerollt werden soll.

Und natürlich wird MHK Group vom 16. bis 21. September 2023 auch wieder ihrer Rolle als zentrale Kommunikationsplattform zwischen Handel, Verband und Herstellern gerecht. Nach dem Get Together am 16. September treffen sich am Montag die Entscheider:innen der Branche sowie Medienvertreter:innen zum traditionellen und hochkarätig besetzten Branchenabend im Marta Herford Museum für Kunst, Architektur, Design. Gastredner in diesem Jahr: Peter Altmaier. Der ehemalige Bundesminister für Wirtschaft und Energie wird einen Blick auf die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Konjunkturerwartungen werfen. Im Anschluss wird eine weitere MHK-Initiative vorgestellt und in einer Panelrunde diskutiert. Moderiert wird der Branchenabend von Kathrin Müller-Hohenstein.

Ebenfalls Tradition hat die Berichterstattung der MHK Group live aus den Ausstellungen und Messezentren. In diesem Jahr wird es erstmals ein Online-Magazin geben: „The MHK Journal“. Auf www.mhk.de/journal begleitet es die Herbstmesse mit spannenden Einblicken, Hintergrundberichten und O-Tönen.

„Die Herbstmesse in Ostwestfalen ist eine der wichtigsten Messen unserer Branche, denn sie ist alles: Trendschau, Ordermesse, Stimmungsbarometer und Kommunikationsort“, unterstreicht Volker Klodwig. „Aus unserer Sicht ist dieser Termin einfach ein Muss. Wir freuen uns auf den Austausch mit unseren Partnern aus Industrie und Handel und sind überzeugt, dass sie mit neuer Energie und konkreten Ideen zuversichtlich in das Geschäftsjahr 2024 starten werden.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk.de

Quelle: MHK