MHK Österreich verstärkt Marketingbereich

In den vergangenen Jahren hat MHK Österreich für ihrer Marke „MHK Küchenspezialist“ mit der Kampagne „MHK mein Küchenspezialist mit dem roten Dreieck“ einen hohen Bekanntheitsgrad bei Kücheninteressierten aufgebaut. Im kommenden Jahr sollen die Marketingaktivitäten weiter ausgebaut werden.

Mit Silvia Rieschl (im Bild oben) holte sich der Verband jetzt tatkräftige Unterstützung ins Haus. Seit 15. November verstärken die 39-jährige das MHK-Team in Österreich als Marketing Managerin. „Frau Rieschl bringt eine hervorragende Expertise mit“, so Günter Schwarzlmüller, Geschäftsführer MHK Österreich. In verschiedenen Werbeagenturen begonnen, hat sie sich später im Bereich „Marketing, Projekt- und Eventmanagement“ weitergebildet. Zuletzt sammelte sie Erfahrungen in Wien als Art Director im Marketing, als Eventorganisatorin sowie als Office Leitung. „Diese Erfahrungen werden ihr in ihrer neuen Position bei MHK Österreich sicherlich von Nutzen sein“, so Günter Schwarzlmüller.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk-oesterreich.at

