Miele Dunstabzugshaube siegt bei Stiftung Warentest

Bestnoten bei der Stiftung Warentest für Fett- und Geruchsbeseitigung: Die Miele-Flachpaneelhaube DAS 2620 filtert effizient Kochdünste

In nahezu allen Prüfkriterien bewerteten die Tester die Miele-Dunstabzugshaube mit „gut“ oder „sehr gut“. Insbesondere bei der Funktionsprüfung überzeugte das 60 Zentimeter breite Miele Gerät und erhielt als einziges Modell der Kategorie „Teleskophauben“ (Flachpaneelhauben) die Note „sehr gut“. Durch die 10-lagigen Edelstahl-Metallfilter erreicht die DAS 2620 eine effiziente Filterleistung und „holt das meiste Fett aus der Luft“. Im Umluftbetrieb adsorbiert der nachgelagerte Active AirClean (nachrüstbar und im Test der StiWa) „gut“ unerwünschte Geruchsmoleküle. So bleibt auch nach dem Kochvergnügen das Raumklima in der Küche angenehm.

Miele Flachpaneelhaube DAS 2620

In der Handhabung erreicht die DAS 2620 als einziges Gerät im Test bei den Flachpaneelhauben die Note „gut“ (2,5). Die Fettfilter können zur gründlichen Reinigung einfach in den Geschirrspüler gegeben werden. Dank einer Decklage und einem Rahmen aus Edelstahl verändern die Filter ihre Optik auch nach vielen Spülgängen nicht (mit „sehr gut“ benotet). Weitere Top-Bewertungen gab es für die leichte Bedienung. Die verständliche Gebrauchsanweisung erhält ein „gut“.

Leistungsstark und dennoch platzsparend – durch ihre niedrige Bauweise bleibt bei der Miele-Flachpaneelhaube DAS 2620 im Oberschrank immer noch Raum, etwa für ein Gewürzbord

Beim Prüfkriterium „Sicherheit und Verarbeitung“ bekommt die Miele-Dunstabzugshaube die Bestnote „sehr gut“. So verbirgt sich beispielsweise hinter den Fettfiltern das CleanCover. Diese geschlossene, glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und schützt vor Berührung von Motorteilen und Kabeln.

Miele Kopffreihaube DAH 1950 Active

Ebenfalls im Test und mit „gut“ (2,2) benotet wurde die Kopffreihaube DAH 1950 Active. Die Bestnote erhält sie beim Kriterium Geruchsbeseitigung sowie bei Sicherheit und Verarbeitung. Die Fettfilterung ist ebenfalls „gut“. Abseits der Testkriterien punktet die Haube mit ihrem Plus an Kopffreiheit, das vertikale Wandhauben durch ihre Bauform ermöglichen. Dabei ist das Design puristisch und die Bauweise der DAH 1950 besonders kompakt und wirkt so leicht und dezent. Beide getesteten Hauben stammen aus dem Miele-Kompetenzzentrum für Lüftungstechnik im sauerländischen Arnsberg. Dabei sorgen die hohe Fertigungstiefe und Flexibilität im Werk für eine große Auswahl an Bauformen, Designs und Größen.

Die Kopffreihaube DAH 1950 Active erhält die Bestnote beim Kriterium Geruchsbeseitigung sowie bei Sicherheit und Verarbeitung. Die Fettfilterung ist ebenfalls „gut“. Mit ihrem puristischen Design und der kompakten Bauweise wirkt sie leicht und dezent

