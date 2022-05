Miele Österreich ist neuer Partner des Gesellschaftsprojektes „BioBienenApfel”

Spitzenkoch und Miele Markenbotschafter Andreas Döllerer wird BioBienenApfel-Kulinarik-Botschafter. Darüber hinaus beteiligen sich weitere Mitglieder der Jeunes Restaurateurs (JRE) Österreich an dieser wertvollen Initiative. Unter dem Motto „Give Bees a Chance“ wurde im April 2021 das grenzüberschreitende Gesellschaftsprojekt „BioBienenApfel“ gestartet, um die Menschen ganz konkret ins Tun zu bringen – für den Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt. Das ehrgeizige Ziel: Innerhalb der nächsten 5 Jahre soll neuer Lebensraum für bis zu 1 Milliarde Bienen geschaffen und das Bewusstsein für den Wert regionaler Lebensmittel gestärkt werden.

Die Marke Miele war von Anfang an Synonym für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Auf der ganzen Welt präsentiert sich Miele heute als Premium-Marke für Hausgeräte, Produkte für die Hotellerie- und Gastronomie sowie der Medizintechnik. Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden. Der Claim der aktuellen Markenkampagne „Qualität, die ihrer Zeit voraus ist“, beschreibt die Kernwerte der Marke seit Anbeginn. Miele gilt nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität, sondern steht gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Geschäftspartner*innen, Beschäftigten und Kund*innen. (Miele Nachhaltigkeitsbericht 2021).

Freude, Genuss und Leidenschaft verbinden nachhaltig

Mag. Sandra Kolleth, Managing Director Miele Austria: „Unsere tägliche Arbeit ist bestimmt von ganz viel Liebe zum Detail, eine in jeder Hinsicht überzeugende Performance sowie Nachhaltigkeit. Es ist uns als Familienunternehmen daher ein besonderes Anliegen, Initiativen zu unterstützen, die diese Werte teilen und wir gemeinsam auch für unseren Planeten „Immer Besser“ werden. Deshalb hat uns alle das Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel vom ersten Moment an begeistert. BioBienenApfel passt darüber hinaus auch deshalb so hervorragend zu uns, weil bei uns auch der Genuss nicht zu kurz kommen darf, um gemeinsam mit Freude und Leidenschaft viel erreichen zu können. Miele wird das Projekt durch Anlegen von Blumenwiesen, eigener „Give Bees a Chance“-Eventformate, Rezeptwettbewerbe, Social Media Kampagnen etc. unterstützen.“

Andreas Döllerer wird offizieller BioBienenApfel-Botschafter

Der mit den höchsten Auszeichnungen geehrte Spitzenkoch und Miele Markenbotschafter Andreas Döllerer ist Teil einer Gastgeberdynastie in Golling bei Salzburg, die die gleichen Werte lebt: „Unsere Lebensart wird genährt von der Leidenschaft für den guten Geschmack, unsere alpinen Wurzeln, dem Respekt für das Ursprüngliche und einer Neugier für das Moderne. Eine Haltung, die sich auf unseren Tellern und in unseren Gläsern wiederfindet. Wir haben sie vertieft, verfeinert und ihr Zukunft gegeben. Als Familie, als Menschen, als Gastgeber.“ (Döllerer )

Andreas Döllerer: „In unserem essbaren Garten auf den Steilhängen hinter dem Restaurant wachsen Kräuter, Obst und Gemüseraritäten der Region, die fast vergessene Geschmäcker wieder auf die Teller und in die Gläser bringen. Es ist mir ein Anliegen, diese Vielfalt zu bewahren und dafür Sorge zu tragen, dass sie nicht in Vergessenheit gerät. Wir haben 15 Bienenstöcke und im Garten herrscht reges Summen. Die Bienen fühlen sich wohl und danken es uns mit unserem eigenen Bio-Honig. „BioBienenApfel-Botschafter zu werden, ist für mich eine Freude und unterstützt mich in meinem persönlichen Anliegen, die Natur in ihrer Vielfalt den nachfolgenden Generationen zu erhalten.“

Jeunes Restaurateurs Mitglieder beteiligen sich gemeinsam mit Miele mit kulinarischen Initiativen am „BioBienenApfel“ Projekt

Höchste Qualität und Nachhaltigkeit sind Werte, die alle Partner in diesem Projekt verbinden. „NEVER-ENDING PASSION“ ist der Leitspruch dieser 1974 gegründeten Vereinigung für die besten jungen Spitzenköche und Restaurantbesitzer Europas, der rund 350 der kreativsten Gastronomen aus 15 Länder angehören.

Andreas Döllerer, Ehrenpräsident, und der amtierende Präsident der JRE in Österreich, Spitzenkoch Richard Rauch (Geschwister Rauch) sowie weitere ausgezeichnete Betriebe der Vereinigung internationaler Vereinigung junger passionierter Topköche und Gastgeber (JRE) beteiligen sich gemeinsam mit kulinarischen Aktivitäten in den einzelnen Betrieben am Gesellschaftsprojekt „BioBienenApfel“.

„Give Bees a Chance“– das Projekt “BioBienenApfel”

Das Projekt „BioBienenApfel“ wurde von Frutura, Produzent und größter Vermarkter von Obst und Gemüse in Österreich, ins Leben gerufen, um ein gesellschaftliches Umdenken voranzutreiben. Mit der Schaffung neuer Lebensräume für Bienen soll dem voranschreitenden Verlust an Bestäubern entgegengewirkt werden. Im ersten Jahr sind bereits mehr als 400 Hektar neue Blumenwiesen aufgeblüht.

Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner: „Wir sehen es als Verpflichtung, unseren Lebensraum für künftige Generationen lebenswert zu erhalten. Dafür brauchen wir mehr Nachhaltigkeit, mehr Regionalität und mehr Respekt vor der Natur. Die Gesellschaft muss lernen, mit den vorhandenen Ressourcen sorgsamer umzugehen. Der Schutz der Bienen steht beispielhaft für das notwendige Umdenken, denn die Artenvielfalt ist die Basis einer intakten Umwelt.“

Seit Herbst 2021 ist auch das EU-Parlament ein offizieller „BioBienenApfel“-Partner und die Initiative ist – im Rahmen des „Green Deal“ der EU – als erstes und bislang einziges Gesellschaftsprojekt ein Teil des europäischen Weges zu einem ökologischen Gleichgewicht. Weitere prominente Botschafter sind unter anderem Tennisprofi Dominic Thiem, Sänger Sting oder F1-Weltmeister Sebastian Vettel.

