nolteneo in neuem Gewand – Ausstattungslinie feiert Premiere in Mailand

Das Highlight der 500 Quadratmeter großen Fläche ist nolteneo. Das neue Konzept der Ausstattungslinie wird hier erstmals in Gänze präsentiert.

nolteneo ist eines der Highlights auf dem Stand in Mailand. Mit drei offenen Wohnküchen bildet es das Herz der Präsentation. Geschäftsführer Eckhard Wefing erläutert: „Wir haben nolteneo zur Ausstattungslinie weiterentwickelt und präsentieren in Mailand erstmals das vollendete Konzept. Im NOLTE FORUM gab es zur Hausmesse einen Vorgeschmack auf das exklusive Design. Unsere Gäste dürfen gespannt sein, und wir freuen uns sehr auf das internationale Publikum und den besonderen Rahmen – genau richtig für einzigartige Küchen.“

neo Lodge ist eine von drei Planungen, mit denen Nolte Küchen auf der Eurocucina die neu konzipierte Ausstattungs-linie präsentiert .

Kochen und Wohnen in Harmonie

Eingebettet ist nolteneo auf der EuroCucina in Planungen mit Neuheiten aus dem Kernsortiment. Mit harmonischen Übergängen von der Küche in angrenzende Bereiche zeigen sie die spielende Verbindung von Funktionalität und Wohnlichkeit und stellen damit die Flexibilität der Möbel unter Beweis. Einbezogen werden hier auch ein Bad aus der Kollektion von Nolte SPA und der für die Gestaltung moderner Wohnküchen so wichtige Hauswirtschaftsraum.

Zu den Innovationen der Saison, die Nolte Küchen bereits auf der Hausmesse präsentiert hat, gehört MANHATTAN im Dekor Eiche Nero. Die Front sorgt für den doppelten Wow-Effekt: Hier verbindet sich edles Design mit einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Warme Holztöne, matt lackierte Oberflächen in gedeckten Farben und das Trendmaterial Zement runden den Querschnitt aus dem aktuellen Programm ab.

Elegante Küche mit MANHATTAN im Dekor Eiche Nero, das zu den wichtigsten Neuheiten der aktuellen Saison gehört.

Quelle: Nolte Küchen