Original vs. Reproduktion: Nolte Küchen bietet hochwertige Oberflächen für jedes Budget

Mit hochwertigen Reproduktionen von Materialien wie Zement, Stein, Metall oder Holz bietet Nolte Küchen die ideale Lösung, um auch mit einem kleinen Budget eine edle Optik in die Küche zu bringen. Die authentischen Nachbildungen stehen dem Original in Nichts nach und überzeugen sowohl mit täuschend echtem Aussehen als auch mit einer Haptik, die sich kaum vom echten Werkstoff unterscheidet.

PORTLAND – Echtzement

Wie aus einem Guss wirkt die Kücheninsel mit der Front PORTLAND (PG 6) aus Echtzement. Kombiniert mit Schrank-elementen in der Echtholzfront TAVOLA (PG 6) bekommt die Küche einen rustikalen und gleichzeitig einladenden Look. Da die Zementoberfläche von Hand aufgetragen wird, ist jede Front ein Unikat mit einmaliger Haptik. Die schmalen schwarzen Griffe setzen das cleane Design fort und betonen die besondere Oberflächenstruktur.

LUCCA – Beton-Reproduktion

Mit der Front LUCCA (PG 1) bietet Nolte Küchen eine authentische Beton- Reproduktion aus Melaminharz an. Die unregelmäßigen Farbverläufe und die eingeschlossenen Löcher erzeugen einen täuschend echten Look und auch haptisch ist die Oberfläche kaum vom Original-werkstoff zu unterscheiden. Aufgelockert wird die dunkel gehaltene Küche durch eine Arbeitsplatte sowie Regalelemente in Kernbuchen-Dekor.

Holz ist nach wie vor ein beliebtes Material in der Küche, denn es sorgt für eine natürliche, warme Atmosphäre. Besonders im Trend liegen gerillte Strukturen, die zusätzlich noch eine besondere Oberflächenstruktur mit sich bringen.

Nolte Küchen LUCCA Zement Anthrazit

neoLODGE – Echtholzfurnier

In dieser minimalistischen Planung ohne Oberschränke bildet die Kücheninsel mit der Front neoLODGE (PG 7) den Mittelpunkt. Die vertikalen Rillen, die in das Echtholzfurnier aus Eiche eingefräst werden, sorgen für einen cleanen, geradlinigen Look und eine einzigartige Haptik. Abgerundet wird die elegante Planung durch eine Arbeitsplatte und Schrankelemente in GLAS TEC SATIN (PG 7).

Nolte Küchen neoLODGE Eiche Diamant GLAS TEC SATIN weiss

ARTLINE – Holz-Dekor

Eine preisgünstigere Reproduktion der neoLODGE ist die ARTLINE (PG 2). Das Druckbild der Front ist an die Rillenstruktur der Echtholzfront angelehnt und auch die dreidimensionale Oberflächenstruktur wurde authentisch nachgebildet. So überzeugt die ARTLINE mit einer besonderen Haptik. Integrierte offene Regale und das neue Regalsystem MotionLine setzen feine Akzente.

Nolte Küchen ARTLINE STRIPE WOOD Crema FEEL Magnolia

Weitere Informationen finden Sie unter www.nolte-kuechen.com

Quelle: Nolte Küchen