Mit „Chapeau!“ zum erfolgreichen Abschluss: Interne Weiterbildung statt Fachkräftemangel

Bereits zum vierten Mal in Folge gratulierte die Schüller Geschäftsführung ihren Angestellten zu erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildungen. Diese besteht aus Markus Schüller für den Bereich Marketing und Vertrieb, Max Heller für den Bereich Produktion und Technik sowie Manfred Niederauer für den Bereich Verwaltung und Finanzen. Der adäquate Veranstaltungsort für das Absolventen-Chapeau: das hausinterne Schüller-Lern-Center, welches regelmäßig für fachliche oder persönlichkeitsfördernde Workshops und Seminare genutzt wird. Am 10. April 2026 nahmen insgesamt 11 Absolventen eine Urkunde von den Geschäftsführern Markus Schüller und Manfred Niederauer entgegen.

Als besonderen Gast für die Feier begrüßte Armin Vetter, der die Veranstaltung moderierte, Sabine Gantzkow, die Schulleiterin der Fachschule des Möbelhandels in Köln, welche unter anderem das breitgefächerte Bildungsangebot der Schule präsentierte. So erhielten die Absolventinnen und Absolventen Einblicke in weitere perspektivische Ausbildungsoptionen. Im weiteren Programm berichteten die Absolventinnen und Absolventen in Kurzvorträgen über ihre Abschluss- und Bachelorarbeiten.

Die Themen fokussierten sich auf Lösungen zur Kostensenkung und Qualitätssteigerung – sowohl in technischer als auch in organisatorischer und personeller Hinsicht. Absolventinnen und Absolventen beschrieben ihre berufliche Weiterbildung als sehr lehrreiche Erfahrung. Als Höhepunkt der Feier gratulierten die Geschäftsführer Markus Schüller und Manfred Niederauer persönlich und überreichten jedem einen extra in der hauseigenen Produktion gefertigten Bilderrahmen, in den sie nach der Ehrung ihre Zertifikate einlegen konnten.

Die Kultur des lebenslangen Lernens wird bei Schüller seit jeher großgeschrieben. Eingebettet in die betriebliche Weiterbildung bietet das Konzept für beide Seiten wesentliche Vorteile: neben der Förderung der persönlichen und fachlichen Kompetenzen der Mitarbeitenden, wirkt es effizient dem Fachkräftemangel entgegen und trägt somit langfristig zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei.

Die Übergabe von Bilderrahmen an die Absolventen-Chapeau 2026

Weitere Informationen finden Sie unter unter karriere.schueller.de

Quelle: Schüller