DER KREIS Kongress 2026: Auf der Überholspur in die Zukunft

Über 230 Teilnehmer folgten der Einladung von Österreich-Geschäftsführer Martin Laireiter zu einem Kongress, der mit inhaltlicher Tiefe und emotionaler Dichte überzeugte – ganz im Sinne des Mottos: „Was hängen bleibt.“

Bereits der Auftakt am Donnerstag setzte den Ton für zwei intensive Kongresstage, die von Gemeinschaft und Erlebnis geprägt waren. Beim Get-together sowie der exklusiven Ring-Tour stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt, bevor der Steirerabend den stimmungsvollen Rahmen für ein erstes Wiedersehen der Küchenspezialisten bot.

Strategischer Partner im täglichen Business

Martin Laireiter begrüßt die Gäste

Der Freitag stand ganz im Zeichen von Inhalten und strategischen Perspektiven. Nach der Eröffnung und einem sehr persönlichen Interview mit Ernst Martin Schaible zeigte Martin Laireiter auf, wie sich Küchenspezialisten nachhaltig im Markt behaupten und erfolgreich weiterentwickeln können. Dabei durfte auch ein Rückblick auf das erfolgreiche Geschäftsjahr 2025 nicht fehlen: Die Einkaufsumsätze der Küchenspezialisten von DER KREIS entwickelten sich allen relevanten Produktsegmenten deutlich positiv. Damit setzte die Gruppe ihr Wachstum in Österreich selbst in einem herausfordernden Marktumfeld konsequent fort. Einmal mehr zeigte sich, dass sich DER KREIS als strategischer Partner im täglichen Business seiner Mitglieder positioniert – mit dem Anspruch, Orientierung zu geben und konkrete, praxisrelevante Werkzeuge für den Unternehmeralltag zur Verfügung zu stellen.

Beiräte von DER KREIS Österreich v.l.n.r.: Daniel Huemer, Markus Wachter, Johann Fürst

Einblick in die Welt von KI und digitaler Sichtbarkeit

Einen zentralen Impuls setzte Peter Zeitlhofer mit seinem Einblick in die Welt von KI und digitaler Sichtbarkeit. Seine Ausführungen machten deutlich, dass der gezielte Einsatz neuer Technologien längst kein Zukunftsthema mehr ist, sondern entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit am Markt. Direkt im Anschluss wurde mit der „Boxengasse des Wohnens“ ein besonderes Erlebnisformat eröffnet: In den Pausen des Kongresses nutzten die DER KREIS Mitglieder die Gelegenheit, die Stände der Wohnmöbel-Lieferanten zu besuchen, neue Kontakte zu knüpfen und sich inspirieren zu lassen – verbunden mit der Chance auf attraktive Gewinnspiel-Preise und wertvolle Impulse für das eigene Unternehmen.

Podiumsdiskussion „Menschen. Märkte. Möglichkeiten“

Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion „Menschen. Märkte. Möglichkeiten.“ stand der österreichische Küchenmarkt im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Differenzierung. Mit hochkarätiger Besetzung – Heidrun Brinkmeyer (Ballerina Küchen), Ralph Leimbach (DER KREIS Systemverbund), Andreas Diepold (BSH Hausgeräte) und Johannes Artmayr (Strasser Steine) – wurde klar: Die größten Chancen entstehen im engen Zusammenspiel von Industrie, Verbund und spezialisiertem Fachhandel. Diskutiert wurden unter anderem die steigende Relevanz nachhaltiger Konzepte, die Bedeutung regionaler Sichtbarkeit sowie die Frage, wie Digitalisierung den Menschen im Verkaufsprozess nicht ersetzt, sondern stärkt. Einig war man sich dabei in einem Punkt: Der persönliche Kontakt bleibt auch künftig der entscheidende Erfolgsfaktor.

Branchentalk mit Heidrun Brinkmeyer (Ballerina Küchen), Ralph Leimbach (DER KREIS Systemverbund), Andreas Diepold (BSH Hausgeräte) und Johannes Artmayr (Strasser Steine)

Matthias Strolz, Gründer der NEOS und heute als Speaker und Autor tätig, begeisterte als Headliner-Keynote-Speaker mit seinem Vortrag „Mit Klarheit durch verrückte Zeiten – kraftvoll vorwärts“ und zeigte eindrucksvoll, wie wichtig Haltung, Mut und aktive Gestaltung in herausfordernden Zeiten sind. Seine Botschaft: Wer Veränderung bewusst annimmt und gestaltet, schafft nachhaltigen Erfolg.

v.l.n.r.: Ernst-Martin Schaible, Matthias Strolz, Martin Laireiter

Der Gala-Abend setzte den emotionalen Schlusspunkt eines intensiven Tages. In festlichem Rahmen wurden traditionellerweise langjährige Mitglieder und Industriepartner geehrt, sondern vor allem die Gemeinschaft gelebt, die DER KREIS seit jeher auszeichnet. Für besondere Momente sorgte der bekannte Mentalist Alex Ray, der mit seiner Performance die Wahrnehmung des Publikums auf faszinierende Weise herausforderte und den Abend eindrucksvoll abrundete.

Ehrung langjähriger Lieferanten – Martin Laireiter, Ernst-Martin Schaible, Heidrun Brinkmeyer, Stefan Flemmich, Kurt Schimmerl, Andreas Wolsegger, Lukas Steiner, Sebastian Dunkl, Robert Woelk

Was bleibt, ist mehr als ein Kongress: Es ist das Gefühl einer Gemeinschaft, die bewegt – und damit nachhaltig Wirkung entfaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechenspezialisten.at und unter www.derkreis.at

Quelle: DER KREIS