KüchenTreff stellt den Vertrieb neu auf

Der Verband blickt mit tiefem Respekt auf die gemeinsame Zeit zurück. Daniel Bezikofer hat die Vertriebsarbeit des Einkaufsverbands reformiert und trug entscheidend zur Erreichung zentraler Vertriebsziele bei: anfangs in der Rolle als Leiter Objektmanagement mit dem Fokus auf Kooperationen im Fertighaus- und Objektbereich, später als Regionalleiter der Region Baden-Württemberg und Saarland und zuletzt als Vertriebsleiter auf Verbandsebene. Immer mit klarer Zielorientierung, frischen Impulsen und großem persönlichen Engagement war er für Mitglieder, Industriepartner und die Geschäftsleitung gleichermaßen ein geschätzter Ansprechpartner.

Umso mehr freut sich der Verband, dass der Abschied aus der Vertriebsleitung kein Abschied vom Verband ist: Daniel Bezikofer wird sich mit einem eigenen Küchenstudio in seinem Heimatort selbstständig machen und dem Einkaufsverband künftig als Mitglied erhalten bleiben. „Das zeigt seine tiefe Verbundenheit mit unserem Verband und unseren Werten“, betont Geschäftsführer Daniel Borgstedt. „Wir danken ihm von Herzen für seinen Einsatz, seine Entschlossenheit und die vielen gemeinsamen Erfolge – und freuen uns sehr, ihn weiterhin in unseren Reihen zu wissen.“

Auch Daniel Bezikofer selbst blickt mit großer Wertschätzung auf die gemeinsame Zeit zurück: „Ich danke unseren Mitgliedern und unseren Industriepartnern für die hervorragende Zusammenarbeit und insbesondere Daniel Borgstedt und Marko Steinmeier für ihr großes Vertrauen. Es war eine intensive, erfolgreiche und menschlich sehr bereichernde Zeit, die ich nicht missen möchte. Umso schöner ist es für mich, dem Verband auch künftig verbunden zu bleiben – nun aus einer neuen Perspektive.“

Offiziell verabschiedet sich Bezikofer im Rahmen des #KüchenTreffdesJahres am 18. April 2026 von den KüchenTreff-Mitgliedern. Und danach? Geht’s für ihn zurück in die Heimatregion am Bodensee – mit einem klaren Ziel. Für das dritte Quartal 2026 ist die Eröffnung seines eigenen Küchenstudios geplant.

Schlanker, direkter, schneller – ohne Bruch in der Zusammenarbeit

Mit dem Weggang von Daniel Bezikofer stellt KüchenTreff den Vertrieb bewusst neu auf. Die Position der Vertriebsleitung wird nicht nachbesetzt; stattdessen bündelt der Verband Verantwortlichkeiten und schafft klare Leitungslinien. Die vertriebliche Verantwortung übernimmt künftig Geschäftsführer Daniel Borgstedt, der seine Rolle als Geschäftsführer im Partnerverband Alliance im letzten Jahr abgegeben hat, um sich wieder voll auf KüchenTreff zu konzentrieren „Es ist ganz einfach: Ich mache das, was ich vorher auch gemacht habe. Und darauf freue ich mich – wieder Nähe zu unseren Gesellschaftern aufzubauen und enger mit unseren Mitarbeitenden in den Regionen zusammenzuarbeiten.“ Unterstützt wird er von einem erfahrenen Team, das eigenständig und mit viel Know-how arbeitet. Für Mitglieder und Industriepartner bleibt die Zusammenarbeit verlässlich und vertraut: Abläufe und Ansprechpartner ändern sich kaum: Der Wechsel von Daniel zu Daniel bedeutet für alle Ansprechpartner Kontinuität – keinen Bruch.

Die Geschäftsführer Daniel Borgstedt und Marko Steinmeier

„Ein Daniel geht – ein Daniel kommt!“, sagt Geschäftsführer Marko Steinmeier mit einem Lächeln. „Wir verlieren hier in der Zentrale mit Daniel Bezikofer einen starken Kollegen, gewinnen aber einen engagierten Unternehmer innerhalb der KüchenTreff-Familie. Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner pragmatischen Art, Dinge anzupacken, sind wir sicher, dass hier ein neues Studio mit Strahlkraft entsteht. Wir wünschen ihm dafür Rückenwind und einen perfekten Start am Bodensee.“

Quelle: KüchenTreff