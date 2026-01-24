KüchenTreff in Bewegung: Charity-Aktion mit einem Sieger und vielen Gewinnern

Gemeinsam mit der KüchenTreff-Verbandszentrale sowie den drei Küchenstudios Häuplers Küchen, proform Küchen und 1-2-3 Küchen sammelten die teilnehmenden Teams im November und Dezember 2025 Aktivitätspunkte für den guten Zweck und konnten so aus einer sportlichen Challenge einen Gewinn für alle ziehen.

Ob zu Fuß, auf dem Fahrrad oder im Schwimmbad – das Motto war: „Jeder Schritt zählt!“. Die gesammelten Aktivitätspunkte wurden im Anschluss in eine Geldspende für gemeinnützige Einrichtungen umgewandelt. Bereits im Sommer 2025 hatte KüchenTreff innerhalb der Verbandszentrale erstmals eine interne Bewegungs-Challenge durchgeführt. Aufgrund der positiven Resonanz wurde die Aktion zum Jahresende ausgeweitet und gemeinsam mit ausgewählten Händlerstandorten umgesetzt.

Gemeinsam für Gesundheit und Verbundenheit

Gesammelt wurden Aktivitätspunkte unter anderem durch Schritte, Radfahren, Schwimmen sowie sportliche Aktivitäten in Fitness- und Sporteinrichtungen. Pro angefangener Million gesammelter Punkte spendeten die teilnehmenden Händler jeweils 50 Euro; insgesamt wurden 23.765.146 Aktivitätspunkte gesammelt. Durch die gemeinsame Aufrundung der Punkte aller Teams ergab sich eine Spendensumme von insgesamt 8 000 Euro, die auf alle vier ausgewählten Einrichtungen verteilt wurde.

Gewertet wurde nicht die absolute Punktzahl, sondern die Leistung im Verhältnis zur jeweiligen Teamgröße. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem alle Teams vollen Einsatz gezeigt haben. Doch am Ende konnte sich Häuplers Küchenstudio den ersten Platz sichern. Die KüchenTreff-Verbandszentrale landete auf einem starken zweiten Platz, gefolgt von proform Küchen auf Rang drei. 1-2-3 Küchen komplettierte das Feld auf Platz vier. Aber: Gewinner waren am Ende alle!

Spendensumme kommt mehreren Einrichtungen zugute

Besonders bemerkenswert: Die Sieger von Team Häupler haben nicht alles für sich beansprucht, sondern sich großzügig gezeigt und darum gebeten, den Gewinn von rund 8 000 Euro auf alle Teams gleichmäßig zu verteilen. Unterstützt werden damit das „Kinder- und Jugendhilfeverbund Martin-Luther-Haus“ in Nürnberg, „Ein Kiwi gegen Krebs“ aus Ladenburg, das Kinder- und Jugendhospiz „Fridolins Regenbogenhof“ aus Beetzsee sowie die „Tafel Wildeshausen“. „Alle Teams haben mit großem Einsatz teilgenommen – umso schöner ist es, wenn am Ende mehrere Organisationen von dieser gemeinsamen Aktion profitieren“, erklärt Christian Häupler. Auch KüchenTreff-Geschäftsführer Daniel Borgstedt hebt den Charakter der Aktion hervor: „Die Charity-Challenge zeigt, was möglich ist, wenn Menschen gemeinsam aktiv werden. Neben Bewegung und Teamgeist stand vor allem der soziale Gedanke im Vordergrund.“

Weitere Informationen finden Sie unter: www.erfolgreich-mit-kuechentreff.de

Quelle: KüchenTreff