raumplus feiert 40-jähriges Jubiläum

Mit der Serie S2000 begann 1986 das Angebot an Aluminiumprofilen für Gleittüren Heutzutage bietet raumplus eine vielseitige Palette an maßgefertigten Raumlösungen

Mit der Entwicklung eines Aluminiumprofilsystems für Gleittüren legte Gründer Jürgen Guddas 1986 den Grundstein für den Erfolg von raumplus. Aus einem norddeutschen Spezialisten für Profile und Beschläge entwickelte sich in kurzer Zeit ein international agierender Anbieter ganzheitlicher Raumlösungen. Bereits ein Jahr nach Gründung erschloss das Unternehmen mit Norwegen seinen ersten Exportmarkt; heute beliefert raumplus von seinem Stammsitz in Bremen aus Kunden in rund 70 Ländern weltweit.

Im Jahr 2001 erfolgte der erste Generationswechsel: die Tochter des Gründers, Uta Bergmann, und ihr damaliger Ehemann Carsten Bergmann übernahmen die Geschäftsführung und führten das Familienunternehmen konsequent weiter auf Wachstumskurs. Damit wuchs auch der Platzbedarf und so folgte 2006 der Neubau der Firmenzentrale als weiterer wichtiger Meilenstein. Bis heute vereint der raumplus Sitz moderne Verwaltungs-, Produktions- und Lagerflächen mit insgesamt knapp 8.000m² Fläche. Ab 2019 leitete Carsten Bergmann das Unternehmen allein weiter und bekam ab 2022 Unterstützung durch weitere Geschäftsführer im Bereich Marketing & Vertrieb.

Das Portfolio von raumplus umfasst mittlerweile sowohl Aluminiumprofile und Beschläge für vielfältige Innenausbauprojekte als auch maßgefertigte Gleittüren, Raumteiler, Schranksysteme und Solitärmöbel. Damit wird raumplus den breiten Anforderungen der Kunden gerecht. Besonders gefragt sind unter anderem die Schranksysteme Uno, Legno und Ecoline sowie Gleittür- und Pivottürsysteme, wie die Serien S1200, S1500 oder S8000. Die hohe Design- und Produktqualität wird regelmäßig ausgezeichnet; so erhielt zuletzt die Pivottür S1200 den German Design Award 2025.

Auch mit Blick nach vorn bleibt raumplus am Puls der Zeit. Auf der jüngsten Hausmesse stellte das Unternehmen mit „CUB+IQ by raumplus“ eine neue Marke vor, die mit dem modularen Schranksystem „miio“ flexible, erweiterbar e Möbelkonzepte bietet und das in gewohnter Qualität „Made in Germany“.

Im Jubiläumsjahr steht zudem ein geplanter Führungswechsel an: Der langjährige Geschäftsführer Carsten Bergmann (l.) scheidet zum Ende des ersten Quartals 2026 aus dem Unternehmen aus und wird seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Die zukünftige Leitung übernimmt Christian Grundler (r.), seit Anfang 2025 Geschäftsführer Vertrieb & Marketing, mit einem erfahrenen Team aus überwiegend schon langjährig für raumplus tätigen Führungskräften.

Mit 40 Jahren Erfahrung, klaren Werten und einem starken internationalen Netzwerk sieht sich raumplus bestens aufgestellt, um seine Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.raumplus.com

Quelle: raumplus GmbH