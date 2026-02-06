Ambiente, Christmasworld und Creativeworld 2026: Wo die Konsumgüterbranche ihre Zukunft gestaltet

www.ambiente.messefrankfurt.com Vom 6. bis 9./10. Februar 2026 füllen die Neuheiten von 4.636[1] Ausstellern, davon 88 Prozent aus dem Ausland, das gesamte Frankfurter Messegelände auf insgesamt 28 Hallenebenen. Erwartet werden über 170 Teilnehmernationen. Absolutes Novum sind die Compass Talks als neuer KMU-Treffpunkt vor Messebeginn, die die Bedürfnisse der globalen Konsumgüterbranche adressieren – faktenbasiert durch den neuen IFH-Branchenindex.

Make the market moment yours – dieses Motto zieht auch in diesem Jahr über 4.600 Aussteller nach Frankfurt

Im Mittelpunkt stehen moderne Lifestyles, saisonale Dekoration und kreative DIY-Produkte, die unseren Alltag bereichern und die Konsumlaune wecken. „Die globale Konsumgüterbranche transformiert sich schneller denn je. Entscheidend sind jetzt mutige kleine und mittlere Unternehmen, die Innovationen vorantreiben – von Künstlicher Intelligenz bis zu neuen Geschäftsmodellen – und starke, verlässliche Netzwerke. Frankfurt ist dafür der zentrale Treffpunkt von Industrie und Handel“, erklärt Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. Alle drei Konsumgüterleitmessen bleiben auf hohem Beteiligungsniveau und vereinen internationale Topmarken – darunter zahlreiche Neuzugänge und zurückkehrende Firmen, insbesondere im Segment Interior Design der Ambiente. „Die hohe Beteiligung führender und innovativer Unternehmen ist in angespannten globalen Märkten ein starkes Signal: Persönliche Begegnungen schaffen Orientierung und die Basis für resiliente Geschäftsbeziehungen“, ergänzt Braun. Neue Formate in den Wachstumsfeldern rund um Ambiente Projects wie HoReCa, Hospitality Interiors und Contract Business sowie Concept Decoration stoßen neue Geschäftsperspektiven an.

Premiere: KMU-Treffen Compass Talks und globaler Branchenindex

Trotz erster Stabilisierungsanzeichen steht die globale Konsumgüterbranche weiterhin unter erheblichem Druck – geprägt von geopolitischen Spannungen, neuen Zollregimen, steigenden regulatorischen Anforderungen und hoher Kostenunsicherheit. Ambiente, Christmasworld und Creativeworld stehen zusammen für ein Marktvolumen von rund 190 Milliarden Euro allein in der EU. Das Rückgrat dieser Branche bilden kleine und mittlere Unternehmen.

In diesem Umfeld gewinnen Formate an Bedeutung, die Einordnung ermöglichen. Die Compass Talks setzen genau hier an: als gemeinsamer Startpunkt für die drei Leitmessen, als Ort für Klartext, Perspektivwechsel und faktenbasierte Diskussionen. Sie machen sichtbar, wo die globale Konsumgüterbranche steht, was KMU aktuell bewegt – und welche Stellhebel für Wachstum und Resilienz entscheidend sind.

Eine datengestützte Grundlage hierfür liefern die Ergebnisse des neuen Branchenindexes, der gemeinsam mit dem Institut für Handelsforschung (IFH Köln) entwickelt wurde.

Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer IFH Köln, ordnet ein: „Die Branche steht unter Druck, doch viele Unternehmen blicken vorsichtig optimistisch auf die eigene Entwicklung. Entscheidend wird sein, wie konsequent Geschäftsmodelle weiterentwickelt und Wertschöpfungsketten gestärkt werden – unterstützt durch stabile politische Rahmenbedingungen und mehr unternehmerischen Handlungsspielraum.“

Stimmen aus den Compass Talks: Chancen im Wandel

Die Redner*innen auf der Bühne der Compass Talks fokussierten die zentralen Transformationstreiber und neue Lösungsansätze. „Künstliche Intelligenz ist ein Gamechanger: Sie hilft Unternehmen jeder Größe, Prozesse zu automatisieren, effizienter zu arbeiten und datenbasierte Entscheidungen zu treffen – und sich so echte Wettbewerbsvorteile zu sichern“, sagt Sharon Gai, Expertin für Künstliche Intelligenz und Innovation.

Auch das Thema Nachhaltigkeit bietet weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial – sichtbar auf den drei Konsumgütermessen unter anderem durch das Special Interest Ethical Style. „Nachhaltigkeit bietet messbare wirtschaftliche Vorteile – von resilienteren Lieferketten über geringere Produktionskosten bis hin zu einer gestärkten Wettbewerbsfähigkeit“, erklärt Finn-Maximilian Hillen, Geschäftsführer und Co-Founder von Recozy Sustainable Manufacturing.

Für den Handel bleibt die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kund*innen entscheidend. „Entscheidend ist, Kundinnen und Kunden entlang ihres gesamten Entscheidungsprozesses zu begleiten – online wie offline. Physische Präsenz bleibt dabei ein zentraler Vertrauensfaktor“, sagt Christina Mayr, VP Business Development bei Westwing.

Klare Orientierung für Wachstumspotenziale

Neben den Innovationen der Aussteller bieten vor allem die drei Trendareale, entwickelt durch das renommierte Stilbüro bora.herke.palmisano, Orientierung für eine umsatzfördernde Sortimentsgestaltung. Ergänzend geben neue kuratierte Events, Areale und Austauschformate auf allen drei Leitmessen gezielte Geschäftsimpulse für unterschiedlichste Einkäuferzielgruppen – von Retail bis Objektausstattung.

Auf der Ambiente, der weltweit größten Konsumgütermesse für die Lebenswelten Dining, Living und Giving, bündelt Ambiente Projects die wachsenden Angebote für gewerbliche Einkäufer*innen im Bereich HoReCa, Hospitality Interiors und Contract Business. Zu den neuen Highlights zählen zum Beispiel der Interior Design & Architecture Hub, kuratiert von der diesjährigen Ambiente Designerin Katty Schiebeck. Die gebürtige Uruguayerin mit Studio in Barcelona zählt zu den spannendsten Gestalterinnen Europas und inszeniert ein immersives Erlebnis von Gastlichkeit. Herausragend ist das vergrößerte kuratierte Areal Interior Looks, das führende europäische Hersteller von Möbeln, Interior Design und Leuchten mit Entscheidungsträger*innen aus Retail und Hospitality und Projektausstattung zusammenbringt. Es wächst von elf auf 16 Marken, davon neun Neuzugänge.

Außerdem finden erstmals Live-Kochshows mit prominenten Gästen wie Eloise Head alias @Fitwaffle, Haya Molcho oder Mirko Trenkner statt – als interaktive Bühne für das Zusammenspiel smarter Küchen- und Haushaltsutensilien und kulinarischer Kreativität. Westwing ist neu als Partner der Hospitality Academy und inszeniert eine Produktsonderschau mit dem Fokus auf Interior Design für das Gastgewerbe wie gewerbliche Objekte. Ein weiteres Novum ist die Sonderpräsentation Spot on Back of House für effiziente Abläufe in Gastronomie, Hotellerie und Catering.

Wenn es um den Businessfaktor Emotion in Handel und Innenstädten geht, liefert die internationale Leitmesse für saisonale Dekoration und Festschmuck starke Impulse. Unter dem Motto Tropical Bounty vermittelt die Sonderpräsentation Decoration Unlimited frische Kaufanreize am Point of Sale. Das Programm Christmasworld Take Off vernetzt gezielt Entscheidungsträger*innen großer Dekorationsprojekte mit Anbietern aus dem Segment Visual Merchandising & Licht.

Im Markt für Hobby, Bastel- und Künstlerbedarf feiert die Leitmesse Creativeworld den zentralen Transformationstreiber Community-Building. Neue Techniken und Materialien werden am besten live getestet und vorgeführt. So wird die Creative Academy zur zertifizierten Weiterbildungsplattform und verschafft Händler*innen zusätzliche Wettbewerbsvorteile. Zudem lädt die neue Graffiti Wall zur aktiven Teilnahme an urbanen Kunstformen ein.

Frankfurt im Zeichen des Designs

Auch als offizieller Partner der World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026 unterstreicht die Messe Frankfurt die internationale Bedeutung des Standorts als Plattform für Design, Wirtschaft und gesellschaftlichen Dialog. Passend dazu trifft sich die internationale Designer-Community auf der Ambiente in Frankfurt. Zudem feiert das Förderprogramm Talents sein 25-jähriges Jubiläum mit einer besonderen Inszenierung alter und neuer Designentwürfe – zum Beispiel von den Local Heroes Sebastian Herkner oder Designstudio Speziell. Talents ist ein Paradebeispiel für die Transformationskraft und den Businessfaktor Design für einen lebenswerteren Alltag.

Globale Netzwerke für resiliente Märkte

Das Messetrio ist Teil des Conzoom Circle, dem globalen Netzwerk für den Konsumgütermarkt. Mit über 30 Veranstaltungen weltweit sowie digitalen Plattformen wie Conzoom Solutions entstehen ganzjährig neue Geschäftskontakte, Marktkenntnisse und Wachstumsimpulse.

„Unsere Konsumgütermessen stehen für Begegnung und Austausch, für freien und stabilen Handel – und für Zuversicht in bewegten Zeiten. Gerade im Umbruch entstehen die besten Geschäfte aus persönlichen Begegnungen“ , so Braun abschließend.

[1] Gesamtzahlen 2025, FKM-geprüft: 4.689 Aussteller (593 Inland / 4.096 Ausland) und 147.684 Besucher*innen (46.876 Inland / 100.808 Ausland)

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com unter www.christmasworld.messefrankfurt.com und unter www. creativeworld.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Foto: Pietro Sutera