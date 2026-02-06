ORGATEC 2026 klar auf Kurs

Das Interesse der Industrie an der ORGATEC ist auch in 2026 erneut hoch: Zahlreiche branchenführende Unternehmen haben sich bereits angemeldet. Im Segment Workspace Solutions sind dies aus dem Kreis der Mitglieder des Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. unter anderem Actiu, Bene, Buzzispace, Interstuhl, JAB Anstoetz, Kinnarps, Nowy Styl, Nurus, Palmberg, Pedrali, Preform, Sedus Stoll, Thonet, Topstar, Viasit und VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken. Darüber hinaus präsentieren sich in diesem Messebereich marktführende Unternehmen wie Brunner, Humanscale, Interface, Koleksiyon, LD Seating und Narbutas.

Im Segment Contract Solutions werden Key Player wie zum Beispiel Bielefelder Werkstätten, Blomus, Bretz, Cane line, Casala, Christine Kröncke, COR, Dedon, Ege Carpets, Framery, Freifrau, Gloster, Johanson, Kettal, Kettnaker, kvadrat, Lapalma, Muuto, Müller Möbelwerkstätten, Piure, PME 1910, Prostoria, Schönbuch, Softline, Viccarbe und Weishäupl auf der ORGATEC 2026 präsent sein.

Der internationale Anteil der Anmeldungen liegt erneut auf sehr hohem Niveau, vergleichbar mit 2024, und unterstreicht die globale Relevanz der Messe. Damit setzt die ORGATEC ein deutliches Signal: In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld bleibt sie eine zentrale Plattform, auf der Trends sichtbar werden, Partnerschaften wachsen und wichtige Zukunftsthemen der Branche vorangetrieben werden.

Segmentierung in Workspace und Contract Solutions

Für eine klare Struktur und thematische Zuordnung gliedert die ORGATEC das Ausstellungsangebot künftig in die Messesegmente Workspace Solutions und Contract Solutions. Workspace Solutions bildet die gesamte Bandbreite der modernen Arbeitswelt ab – von Büro- und Konferenzmöbel über Akustik-, Licht- und Medientechnik, modulare Arbeitsflächen, Raum-in-Raum-Systeme, ergonomische und technische Arbeitsplatzausstattung bis hin zu Lösungen für hybrides und mobiles Arbeiten sowie innovative New-Work und Lifestyle-orientierte Konzepte. Contract Solutions bietet ganzheitliche, funktionale und designorientierte Einrichtungslösungen und -systeme für professionell genutzte Räume, darunter Hotels, Gastronomie, Kongress- und Tagungszentren, Empfangs-, Aufenthalts,- und Lobbybereiche, öffentliche Gebäude wie Verwaltungen und Kultureinrichtungen sowie Outdoor-Bereiche wie Anlagen, Terrassen und Resorts.

Entsprechend sind die Schwerpunkte auch auf dem Messegelände klar verortet: Workspace Solutions in den Nordhallen 6 bis 9, Contract Solutions in den Hallen 4, 5 und 10 der Koelnmesse. Da sich das Angebotsspektrum vieler Aussteller häufig über mehrere Anwendungsfelder erstreckt, dient die Segmentierung Besucherinnen und Besuchern als praxisnaher Orientierungsrahmen.

Umfassendes Eventprogramm in Planung

– ORGATEC Perspectives

Parallel zur Hallenaufplanung nehmen auch die inhaltlichen Formate der ORGATEC 2026 weiter Gestalt an: Unter dem Titel „ORGATEC Perspectives“ entstehen zwei Sonderschauen, die die beiden Messesegmente Workspace Solutions und Contract Solutions erlebbar machen – mit inspirierenden Ansätzen und praxisnahen Impulsen. Die Sonderschau für den Bereich Contract Solutions wird vom Berliner Studio Hanne Willmann kuratiert, die Sonderschau zu Workspace Solutions vom Londoner Designstudio Pearson Lloyd. Beide Ausstellungen greifen das Leitthema der ORGATEC 2026 „From rooms to relationships: designing spaces in an ever-changing world“ auf und übersetzen die zentralen Themen Transition und menschliche Interaktion in erlebbare Raumkonzepte. Die konzeptionellen Entwürfe befinden sich derzeit in Ausarbeitung; weitere Details werden in Kürze bekanntgegeben.

– Wherever Whenever – Work Culture Festival

Nach der erfolgreichen Premiere 2024 ist das „Wherever Whenever – Work Culture Festival“ auch 2026 wieder Teil der ORGATEC und kehrt in die Hallen 6 und 9 zurück. Initiiert vom IBA und seinen Mitgliedsunternehmen entsteht dort ein Festivalformat mit drei thematischen Schwerpunkten: „Empowered Experience“, „Connected Cultures“ und „Radical Impact“. Im Fokus stehen neue Arbeitsumgebungen, Unternehmenskultur und Kollaboration sowie die Auswirkungen von Nachhaltigkeit, Technologie und KI auf die Arbeitswelt. Als Speakerinnen und Speaker mit dabei sind unter anderem Dr. Guzmán de Yarza Blache, Dr. Peggie Rothe und Eve Wilkinson Bell. Ergänzt wird das Programm durch prominente Stimmen wie zum Beispiel von Prof. Miriam Meckel.

– Danish Design Makers

Die Danish Design Makers, ein Zusammenschluss von Designerinnen und Designern verschiedener Nationalitäten und Hintergründe, verbunden durch ihre enge Beziehung zur dänischen Designkultur, sind 2026 wieder auf der internationalen Leitmesse vertreten. Bereits zur ORGATEC 2024 haben sie ein Format etabliert, das Designschaffende gezielt mit Unternehmen zusammenbringt. Mit dem Projekt „Embracing Age“ zeigen sie in der kommenden Ausgabe, wie modernes Design das Leben im Alter bereichern kann – mit Möbeln, Objekten und Raumkonzepten, die Komfort, zeitgemäße Ästhetik und Alltagstauglichkeit verbinden. Rund 20 Designerinnen und Designer entwickeln dafür Prototypen auf Basis eines Briefings; internationale Unternehmen aus der Designindustrie begleiten das Projekt und stärken die Umsetzung in Richtung Markt- und Praxisrelevanz. Präsentiert werden die Ergebnisse im Rahmen der ORGATEC 2026 in Köln.

Unternehmen, die sich am Projekt „Embracing Age“ der Danish Design Makers beteiligen möchten, finden weitere Informationen unter: orgatec.de/fuer-aussteller/aussteller-werden/beteiligungsmoeglichkeiten/.

Nachhaltigkeitsinitiativen für Aussteller Im Sinne eines verantwortungsvollen Messekonzepts setzt die ORGATEC gemeinsam mit TRASH GALORE und der Tafel Köln e. V. ein Zeichen für Ressourcenschonung und gesellschaftliches Engagement. Aussteller haben die Möglichkeit, überschüssige Standbaumaterialien nach Veranstaltungsende über TRASH GALORE an soziale, gemeinnützige oder kreative Projekte weiterzugeben und so Abfall zu reduzieren sowie Entsorgungskosten zu sparen. Zudem können übrig gebliebene Lebensmittel aus dem Standcatering täglich an die Tafel gespendet werden, die armutsbetroffene Menschen in Köln und der Region unterstützt. Weitere Informationen gibt es hier: orgatec.de/fuer-aussteller/messestand-auf-abbau/nachhaltige-entsorgung/.

Die Anmeldung zur ORGATEC 2026 ist weiterhin online möglich unter: www.orgatec.de/fuer-aussteller/aussteller-werden/.

Weitere Informationen finden Sie unter www.orgatec.de

