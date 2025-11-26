ORGATEC 2026 erstmals mit Leitthema: „From Rooms to Relationships: Designing Spaces in an Ever-Changing World“

Gesellschaftliche, technologische und ökologische Veränderungen stellen die Gestaltung von Arbeits- und Objekträumen vor neue Herausforderungen: Digitalisierung, hybride Modelle, Nachhaltigkeit und steigende Erwartungen an Zusammenarbeit verändern, wie wir Räume verstehen und gestalten. Gleichzeitig entwickeln sich Veränderungen in einer Dynamik, die zusätzliche Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit der Raumgestaltung stellt.

„Mit dem Leitthema der ORGATEC 2026 zeigen wir, dass Räume künftig mehr leisten müssen als reine Funktion: Sie werden zu Orten der Begegnung, an denen Design, Technologie und Menschlichkeit ineinandergreifen und deren Gestaltung zugleich flexibel genug sein muss, um einer sich stetig verändernden Welt gerecht zu werden“ , so Maik Fischer, Director der ORGATEC. „Die ORGATEC versteht sich dabei als Impulsgeberin für diese Entwicklung – als zentrale Plattform, auf der sich die Branche vernetzt, Wissen teilt und gemeinsam neue Perspektiven für Workspace und Contract Solutions entwickelt.“

Die thematische Ausrichtung der ORGATEC 2026 ist dabei eng an zwei für die ORGATEC besonders relevante und zukunftsträchtige globale Megatrends geknüpft, die die Entwicklung in Gesellschaft und Wirtschaft in den kommenden Jahren noch stärker prägen werden.

„Human-to-Human-Experience“: Authentische Verbindungen in einer digitalen Welt

In einer zunehmend digitalisierten Welt wächst das Bedürfnis nach echter Nähe, nach Gemeinschaft und Sinn – auch in Arbeitsumgebungen sowie in öffentlich oder gewerblich genutzten Räumen. „Human-to-Human-Experience“ beschreibt das Bestreben, in einer sich zunehmend technisierenden Umgebung den menschlichen Aspekt wieder stärker in den Fokus zu rücken und authentische Begegnung zu ermöglichen. Die ORGATEC 2026 greift diesen Trend auf und zeigt, wie Gestaltung und Technologien zusammenwirken, um soziale Interaktion zu fördern und Zusammenarbeit zu unterstützen – jenseits reiner Funktionalität.

„Transition“: Wandel als Dauerzustand

Veränderung ist keine Ausnahme mehr, sondern die neue Konstante. Transition erfolgt nicht in Sprüngen, sondern in kontinuierlichen Prozessen. Das Leitthema der ORGATEC versteht Transitionskompetenz als Schlüsselmerkmal zukunftsorientierter Organisationen. Unternehmen sind gefordert, Wandel nicht nur zu bewältigen, sondern aktiv zu gestalten, flexibel auf Entwicklungen zu reagieren und zugleich eine klare, langfristige Vision zu verfolgen. Dabei geht es nicht um ständige Neuerfindung, sondern um gezielte Weiterentwicklung. Gefragt sind Designlösungen, die sich fortlaufend an die Bedürfnisse einer dynamischen Arbeits- und Contract-Welt anpassen – mit langlebigen, ressourcenschonenden und kreativen Konzepten, die adaptierbar sind und multifunktional bleiben.

Orientierung und Mehrwert in einer Zeit der Veränderung

Mit ihrem Leitthema bietet die ORGATEC Orientierung in einer Zeit des Wandels und schafft zugleich Mehrwerte für alle, die Räume gestalten und nutzen. Aussteller profitieren von einem klaren thematischen Rahmen, der es ihnen ermöglicht, ihre Innovationen als Antworten auf zentrale Megatrends zu positionieren. Die präsentierten Produkte und Services werden Teil ganzheitlicher Ansätze und eröffnen so neue Synergien, Cross-Selling-Potenziale und Zielgruppen. Besucherinnen und Besucher erleben die ORGATEC als Plattform für Inspiration und Austausch – mit visionären Konzepten und praxisnahen Tools, um Transformation im eigenen Arbeits- oder Projektumfeld erfolgreich zu gestalten.

Köln als Innovationsmotor der Branche

Die ORGATEC 2026 geht damit über den reinen Fachdiskurs hinaus: Sie wird zum globalen Treffpunkt für alle, die moderne Arbeitswelten und Contract-Lösungen neu denken und gestalten. Am Möbelstandort Köln entsteht eine internationale Plattform für Inspiration, Austausch und Markenpräsenz, die die Innovationskraft und Zukunftsorientierung der Branche fördert.

