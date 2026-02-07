EK Retail mit neuer Vorstandsstruktur

EK Retail gibt eine Veränderung seiner Vorstandsstruktur bekannt, um die Gruppe für das weitere strategische Wachstum zu positionieren. Der Aufsichtsrat hat dies beschlossen, um den steigenden Ambitionen der Verbundgruppe gerecht zu werden und die wachsende Bedeutung technologiebasierter Transformation im europäischen Einzelhandel konsequent abzubilden.

Johannes Lenzschau, Vorsitzender des Aufsichtsrats von EK Retail, gibt bekannt, dass Frank Duijst, derzeit Chief Financial Officer, zum 1. Mai 2026 die Position des Chief Executive Officer (CEO) übernehmen wird.

Frank Duijst und Martin Richrath

„Mit Frank Duijst haben wir die richtige Person, um EK Retail in die nächste Entwicklungsphase zu führen“, so Lenzschau. „Seine umfassende Erfahrung, seine beeindruckende Erfolgsbilanz und sein ganzheitliches Verständnis der Gruppe, kombiniert mit seiner Leidenschaft, seiner Tatkraft und seiner großen Zuversicht bezüglich der Zukunft des unabhängigen europäischen Einzelhandels, machen ihn für diese Aufgabe besonders geeignet.“

Der Grund für diesen Wechsel ist, dass Martin Richrath, der seit mehr als zehn Jahren Mitglied des Vorstands und seit mehr als drei Jahren CEO ist, sich entschieden hat, eine neue berufliche Herausforderung außerhalb von EK Retail anzunehmen.

Stärkung der weiteren Zukunftsfähigkeit von EK Retail

Angesichts der strategischen Schwerpunkte der Gruppe, insbesondere der zunehmenden technischen Möglichkeiten, hat der Aufsichtsrat auch die Zusammensetzung des Vorstands neu definiert.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2026 wird Rik Klercq, derzeit Director Digital & IT, dem Vorstand beitreten und die neue Position des Chief Information Officer (CIO) übernehmen, mit Verantwortung für Innovation & Business Development.

„Mit Rik Klercq stärken wir unseren Vorstand um eine Persönlichkeit, die fundierte technologische Expertise mit unternehmerischem Denken verbindet“, so Lenzschau. „Dies stärkt unsere Fähigkeit, Innovationen voranzutreiben und neue Geschäftsmöglichkeiten für unsere Händler in ganz Europa zu erschließen.“

Die zukünftige Struktur des Vorstands

Ab dem 1. Mai 2026 wird der Vorstand von EK Retail wie folgt zusammengesetzt sein:

Frank Duijst – Chief Executive Officer (CEO)

Rik Klercq – Chief Information Officer (CIO)

Jochen Pohle – Chief Retail Officer (CRO)

Gertjo Janssen – Chief Retail Officer (CRO)

Diese Zusammensetzung stellt sicher, dass Einzelhandelskompetenz, technologische Innovation und strategische Führung auf höchster Ebene der Verbundgruppe weiterhin fest verankert sind.

„Wir haben volles Vertrauen in diesen neuen Vorstand“, sagte Lenzschau. „EK Retail tritt in eine spannende neue Phase ein, und dieses Team ist ideal aufgestellt, um die Gruppe in die Zukunft zu führen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.ek-retail.com

Quelle: EK Retail