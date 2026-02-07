Generationswechsel bei Wittmann – Alice Wittmann übernimmt Geschäftsführung

In ihrer neuen Funktion übernimmt sie die Verantwortung für Marketing, Produkt und Vertrieb und baut dabei auf ihre bisherige Leitung des Produktbereichs sowie ihre Erfahrung im Marketing auf. Damit bündelt das Unternehmen die Führung und die unternehmerische Gesamtverantwortung wieder in der Familie. Bo Thuesen, ehemaliger CEO, hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Wittmann in der aktuellen Marktphase eine Führung braucht, die tief mit der Tradition und den Werten des Unternehmens verwurzelt ist. In einem herausfordernden Marktumfeld ist die enge Verzahnung von Eigentum und operativer Führung ein entscheidender Vorteil für Schnelligkeit und Klarheit. Wir wollen Wittmann als unabhängiges, österreichisches Unternehmen mit einer langfristigen Perspektive aufstellen und führen“ , erklärt Alice Wittmann.

Dazu kündigt sie einen Kurs der Fokussierung an, bei dem sich das Unternehmen wieder auf seine Kernkompetenzen besinnen wird: Höchste handwerkliche Qualität und eine zeitlose Designsprache. Neben dem Fachhandel will Wittmann zudem den Bereich Contract Business weiter stärken. Gleichzeitig plant Wittmann, die digitale Präsenz der Marke auszubauen, um Zielgruppen wie Interior Designer und Architekten weltweit besser zu erreichen.

„Unser Ziel ist es, die Marke Wittmann konsequent weiterzuentwickeln, damit sie für bestehende wie auch für kommende Generationen relevant bleibt“, so Alice Wittmann. „Wir konzentrieren uns auf die Qualitäten, die uns seit jeher stark gemacht haben. Exzellente Produkte, verlässliche Partnerschaften und die Kraft einer gewachsenen Marke.“

Quelle: WITTMANN