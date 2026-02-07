Würzburger Holztage 2026 – Beraten. Binden. Begeistern.

Zum 16. Mal veranstaltet Pallmann in diesem Jahr den beliebten Branchentreff für das Parkettleger-Handwerk. Mit einem abwechslungsreichen Vortragsprogramm bietet die Veranstaltung ein kompaktes Programm aus Parkettpraxis, Technik, Recht, Verkauf und Unternehmsführung und gibt damit auch 2026 wieder zahlreiche neue Impulse und Ideen zur konkreten Umsetzung mit auf den Weg.

Der Sachverständiger und Parkettlegermeister Andreas Riedel leutet mit seinem Vortrag über typische Reklamationsfälle mit Parkettböden, Kundenfrust und rechtliche Aspekte den Tag ein. Dabei geht er Ursachen auf den Grund und zeigt praxisnah Maßnahmen auf, wie teure Beanstandungen frühzeitig verhindert werden können. Michael Röster und Dirk Nitschke präsentieren anschließend top-aktuelle Erkenntnisse zu den Erwartungen von Endverbrauchern sowie praktische Tipps, wie Parkettbetriebe langfristig ihre Kundenbindung stärken können.

Rechtsanwalt Markus Cosler arbeitet schließlich zentrale Fragen zu Gewährleistung, Haftung und Wartung auf und stellt praxisorientierte Lösungen für den Betriebsalltag vor. Unterstützt wird er von Jochen Röck, der zahlreiche Beispiele aus seinem Baustellenalltag schildert. Den Abschluss des Nachmittags macht der Trend- und Gesellschaftsforscher Stephan Grünewald. Als „Psychologe der Nation“ und Mitgründer des rheingold Instituts legt er zentrale Forschungsergebnisse dar und zeigt anschaulich, wie gesellschaftliche Trends Arbeit, Wohnen und Konsumentenverhalten künftig verändern werden.

Nach einem Tag voller Impulse und fachlichen Anregungen steigt am Abend die legendäre Würzburger Holztage‑Party. Bei dem ein oder anderen Glas Würzburger Wein können die Teilnehmenden in lockerer Runde netzwerken, Erfahrungen austauschen und den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Interessierte Parkettlegerinnen und Parkettleger profitieren noch bis 31. März 2026 vom Frühbucherrabatt und erhalten 10 % Ermäßigung auf die Seminarkosten!

Anmeldung unter: www.pallmann.net

Quelle: Pallmann