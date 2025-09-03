Interior Design mitten in Köln: die idd cologne lädt zur Premiere ein

Mit seiner innovativen urban-only-Ausrichtung bringt das Format Inszenierungen von rund 100 Design-Marken, ein themenspezifisches Informationsprogramm sowie vielfältige Networking-Möglichkeiten dorthin, wo die Menschen leben und arbeiten: direkt ins Kölner Stadtgebiet. Die idd cologne richtet sich dabei an Fachleute sowie designinteressierte Privatpersonen und verwandelt die City für vier Tage in eine Bühne für moderne Wohn- und Einrichtungsideen.

„Der neue Ansatz der interior design days cologne setzt auf Nähe, Erlebnis und Austausch. Rund 100 renommierte Marken der Bereiche Residential, Hospitality und Business Interiors präsentieren sich in verschiedenen Räumlichkeiten in der Stadt. Das Format schafft so eine inspirierende Plattform für Marken und Fachbesuchende und positioniert Köln als festen Orientierungspunkt in der europäischen Designlandschaft “, sagt Maik Fischer, Director der idd cologne. Die Messe mit Eventcharakter verbindet zudem auf diesem Weg Regionalität mit internationaler Designsprache und bezieht gezielt die Märkte in Deutschland und den Benelux-Ländern mit ein.

Köln als urbaner Laufsteg für Interior Design

Mit ihrem modernen Eventkonzept setzt die idd cologne bewusst auf einen integrativen Ansatz. Ausstellungsorte wie die Design Post Köln, ein bereits lang etablierter Treffpunkt der internationalen Designszene, der denkmalgeschützte Stoff-Pavillon Moeller, ein architektonisches Riphahn-Highlight der Nachkriegsmoderne, oder das machwerkhaus köln, Zentrum für Design und urbane Produktion, bilden den Rahmen für die Präsentationen von führenden Ausstellermarken wie unter anderem Bielefelder Werkstätten + IP, Bretz, COR, Evavaara Design, Hem, kaas + heger, Kettnaker, KFF, Lammhults, mobitec, Möller Design, raumkörper, Ruhe und Raum oder THONET.

Die Veranstalter der idd cologne – Dick Spierenburg, Maik Fischer, Matthias Pollmann

In der temporären „Lichthalle“ des machwerkhaus köln entsteht außerdem ein besonderer Raum rund um das Thema Licht. Renommierte Hersteller und Designer wie Baltensweiler, Buschfeld, Casambi oder Oligo präsentieren hier Neuheiten, Prototypen und ausgewählte Kollektionen. Ergänzt wird die Ausstellung durch Werkstatteinblicke, Einzelstücke von Designerinnen und Designern sowie Vorträge und Schulungen zu Smart-Building-Themen.

Zusätzlich umspannt ein Netzwerk aus mehr als 20 lokalen Showrooms und Store-Partnern das Event. In den kreativen Räumlichkeiten von beispielsweise Bretz Store, Heerdt, JAN KATH, smow mit bulthaup sowie Stoll Wohnbedarf + Objekt öffnen vielfältige Markenwelten im Rahmen der idd cologne ihre Türen. Die Ausstellungsplattform erstreckt sich so über die gesamte Stadt und verwandelt Köln in eine individuell gestaltbare Design-Route, bei der zahlreiche Premium-Design-Marken erlebt werden können.

Programmhighlights

Die idd cologne 2025 bietet neben exklusiven Einrichtungslösungen auch ein inspirierendes Eventprogramm mit zahlreichen Möglichkeiten für Networking und Gespräche. Ein Highlight bieten Vorträge und Panel-Diskussionen, bei denen renommierte Branchen-Profis über aktuelle Themen und Trends sprechen: Unter anderem stehen Talks von Architonic in ausgewählten Aussteller-Locations auf dem Programm.

Musikalisch begleitete Happy Hours laden zu einem angenehmen Ausklang mit der Möglichkeit zum entspannten Networking ein. Durch die daraus entstehende einzigartige Verbindung von urbaner Lebenskultur und exklusivem Design stärkt die idd cologne den Ruf Kölns als pulsierende Designbühne.

Offen zugänglich für alle: Design live erleben

Die idd cologne findet vom 26. bis 29. Oktober an rund 25 Orten in Köln statt. Die Aussteller-Locations in der Design Post Köln und im Stoff-Pavillon Moeller sind täglich von 10 bis 19 Uhr für Fach- und Privatbesuchende geöffnet. Informationen zu den Öffnungszeiten des machwerkhaus köln sowie den Showrooms und Store-Partnern finden Sie online unter: www.idd-cologne.com/de/

Wer bei der Premiere der idd cologne dabei sein und Interior-Design live in Köln erleben möchte, kann sich bereits jetzt ein kostenfreies Online-Ticket sichern. Alternativ können auch spontan vor Ort Tickets über einen QR-Code bezogen werden.

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Locations der idd cologne sowie kostenfreie Tickets finden Sie unter: www.idd-cologne.com/de/

Quelle: Koelnmesse