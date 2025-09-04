Nowy Styl bei der VIENNA DESIGN WEEK: Nachhaltigkeit und smarte Veränderungen im Mittelpunkt des Festivalauftritts

„Wir freuen uns sehr, Teil der VIENNA DESIGN WEEK zu sein“ , sagt Denise Dobiasch, A&D-Managerin bei Nowy Styl. „Das Festival ist genau der richtige Ort, um zu zeigen, wie wir Design verstehen – nämlich als Haltung, die Verantwortung übernimmt, in Kreisläufen denkt und Zukunft aktiv mitgestaltet.“

Details zu dem von Nowy Styl entwickelten Konzept werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. Schon jetzt ist klar: Es geht um mehr als Möbel – es geht um neue Denkweisen im Umgang mit Ressourcen und Arbeitswelten. Besucher*innen können sich auf spannende Einblicke in Ansätze freuen, die Gestaltung, Nachhaltigkeit und Funktionalität auf zukunftsweisende Weise verbinden.

Der Auftritt von Nowy Styl ist in der Festivalzentrale erlebbar – den imposanten Werkstättenhallen und Schauräumen eines ehemaligen Autohauses in der Wiedner Hauptstraße 52 im 4. Wiener Gemeindebezirk. Vor Ort haben Interessierte die Möglichkeit, mit den Expert*innen von Nowy Styl ins Gespräch zu kommen und erste Eindrücke vom neuen Konzept zu gewinnen.

Die VIENNA DESIGN WEEK 2025 widmet sich in diesem Jahr Themen wie Kreislaufwirtschaft, Social Design und nachhaltigem Wirtschaften. Damit bietet sie den idealen Rahmen für Nowy Styl, um seine Kompetenz in lösungsorientiertem und ressourcenschonendem Design Raumgestaltung einzubringen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.NowyStyl.com

Quelle: NowyStyl