Modell ALLEGRO – der stilvolle Komfort-Allrounder

Die großzügige Sitztiefe und weiche Daunenkissen kreieren eine behagliche Kuscheloase, während exquisite Stoffe die Seele streicheln. Wer sich in diese Wohlfühlatmosphäre zurückzieht, kann den Stress des Alltags hinter sich lassen. Verspielte Biesen und filigrane Metallfüße verleihen der sedda-Komposition Leichtigkeit und ihren charakteristischen Charme. Neben dem harmonischen Design lässt ALLEGRO auch in puncto Verarbeitung keine Wünsche offen.

Wohngesundheit als Herzensangelegenheit

Die außerordentliche Qualität der Polsterung und die sorgfältig ausgewählten Materialen machen spürbar, dass Wohngesundheit eine besondere Herzensangelegenheit der österreichischen Experten von sedda ist. Durch geprüfte Textilien und eine ökologische Produktion werden Mensch und Umwelt in Einklang gebracht. Wer denkt, damit wären die Möglichkeiten einer Sitzlandschaft bereits ausgeschöpft, darf sich von einfallsreichen technischen Features überraschen lassen: Per Knopfdruck lässt sich die Liegefläche spielend leicht mit dem Big Chair-Auszug und die Sitzfläche mit der Schlafbank-Funktion erweitern. Durch seine raffinierte elektrische Motorisierung beweist ALLEGRO Gespür für Zeitgeist und glänzt durch Wandelbarkeit. Auch die clever integrierte Powerstation für Handy und Tablet steht ganz im Dienste eines digitalen Komforts. So können Mensch und Geräte gemeinsam auftanken, ohne diesen Wohlfühltraum zu verlassen. Warum sollte man das auch wollen?

sedda Allegro

