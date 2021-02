ARGE WIEN STADTPARK renovierte 663 Zimmer & Suiten im Hilton Vienna Park*****

„Die Komplettrenovierung der 663 Zimmern & Suiten im Hilton Vienna Park war eine großartige Leistung der ARGE zwischen VOGLAUER HOTEL CONCEPT und LIST SMART RESULTS, die mich angesichts der Komplexität und Dimension sehr beeindruckt hat.“ – Norbert B. Lessing Area General Manager Hilton Austria

Die Renovierung erfolgte bei laufendem Hotelbetrieb: Insgesamt waren rund 592 Handwerker an 280 Arbeitstagen am Umbau beteiligt. Über den gesamten Realisierungszeitraum von etwas mehr als einem Jahr wurden durchgehend 300 Zimmer in unterschiedlichen Bauphasen renoviert. Durch das erfahrene und perfekt abgestimmte Projektmanagement konnten bereits während des Projektfortgangs die fertig renovierten Zimmer erfolgreich übergeben werden. Die Optimierung der Abläufe und Einhaltung strenger Sicherheitsmaßnahmen ermöglichten auch das „Grande Finale“ während der Covid-19 Pandemie und sicherten die erfolgreiche Übergabe an Hilton.

Koordiniert wurde die Baustelle von acht Bauleitern, die zusammen während der gesamten Renovierungsphase einen Fußweg von Wien bis nach Shanghai (Luftlinie: 9.750km) im Gebäude zurücklegten. Sowohl der Umfang des Projektes als auch der zentrale Standort des Hotels erforderten eine außergewöhnliche Baustellenlogistik. Zwei 48 Meter hohe Baustellenaufzüge entlang der Fassade sowie eine 40 Meter lange Beförderungsrampe wurden im Zuge der Baustelleneinrichtung errichtet. 970 LKW An- und Ablieferungen bzw. 3,5 LKWs täglich gefüllt mit neuen Möbeln, FF&E, Altmobiliar, Baumüll etc. galt es zu koordinieren.

„Die permanente Betreuung der Projekt- und Bauleitung vor Ort mit zahlreichen Zwischenabnahmen während laufendem Hotelbetrieb hat mir sehr imponiert. Die Zusammenarbeit mit der ARGE zwischen VOGLAUER HOTEL CONCEPT und LIST SMART RESULTS war ein voller Erfolg.“ – Ronald Diesenreiter Hotel Manager Hilton Vienna Park

Ausgestattet wurden 663 Zimmer & Suiten in drei unterschiedlichen Kategorien sowie eine Penthouse Suite nach Entwürfen und in enger Zusammenarbeit mit dem Designbüro Goddard Littlefair aus London: Neben 499 luxuriösen Standard-Zimmern mit grünem Farbkonzept finden sich 89 hochwertige Executive-Zimmer in den höheren Etagen. Die 72 geräumigen Suiten im Blau-Goldenen-Farbkonzept bieten mit dem zusätzlichen Wohnraum eine besonders anmutende Atmosphäre. Edle Materialien, luxuriöses Mobiliar und höchste Handwerkskunst prägen die exklusive Ausstattung der großflächigen Penthouse Suiten.

Das zeitlose Interieur der insgesamt 663 Zimmer und Suiten ist eine Hommage an die Wiener Moderne. Die Festeinbauten wurden in hell und dunkel furnierter Eiche realisiert. Edler Stuck, das Spiel mit geometrischen Mustern in Tapeten und Teppichen sowie Interieur-Elemente in hochwertigen Materialien unterstreichen den Charakter.

Die langjährige Erfahrung, einzigartige Expertise, höchste Professionalität & Qualität beider ARGE-Partner VOGLAUER HOTEL CONCEPT und LIST SMART RESULTS machten das Projekt zum vollen Erfolg!

Weitere Informationen finden Sie unter www.voglauer.com

Quelle: Voglauer/Fotos © Hilton Vienna Park