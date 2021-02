tilo Kosmos LIVE: Bodenproduzent betritt digitales Neuland und übertrifft Erwartungen

In einem einstündigen, kurzweiligen Live-Stream präsentierten Geschäftsführer Herbert Kendler und Bereichsleiter Maximilian Reich die neuesten Entwicklungen und Tools der Firma tilo. Durch die Veranstaltung führte Moderator Gernot Hörmann, bekannt aus dem ORF-Oberösterreich. „Mut zahlt sich aus“, betont der Medienprofi. „Ich bin begeistert, wie natürlich und sympathisch das Team von tilo über den Bildschirm kommt.“

Bereichsleiter Verkauf Maximilian Reich und Geschäftsführer Herbert Kendler nach dem tilo Kosmos LIVE Event

Das Event umfasste drei große Themenblöcke: die aktuelle Marktsituation und bestehende Herausforderungen, den tilo Kosmos – ein neues, einzigartiges digitales Tool – und die „7 Wege zum Erfolg“. Der tilo Kosmos ist eine neue Plattform, die 24/7 zur Verfügung steht und Information auf eine spielerische Art und Weise zur Verfügung stellt. „Wir müssen die Bodenwelt ,neu‘ denken. Digitalisierung bedeutet nicht, analoge, gut funktionierende Konzepte digital abzubilden,“ so Geschäftsführer Herbert Kendler. „Materialien aus Holz oder Vinyl und auch Handmuster haben nach wie vor ihre Berechtigung – und können digital auch nicht ersetzt werden. Digitalisierung ermöglicht jedoch neue Erlebniswelten zu erschaffen und Probleme der realen Welt auf eine neue Art und Weise zu lösen.“

Der tilo Kosmos: Sortiment spielerisch digital entdecken

In den „7 Wegen zum Erfolg“ fasst tilo zusammen, was das Unternehmen seit gut einem Jahr vorbereitet hat, um gemeinsam mit seinen Händlern Erfolge zu erzielen. Dabei genügt es nicht mehr, „nur“ gute Produkte zu bieten. Die 7 Wege stellen ein Gesamtpaket dar, das angefangen von Produkthighlights, über Vereinfachung, hin zu Verbesserungen in der Verkaufsförderung, den tilo Würfel, die Umbaumaßnahmen oder neue digitale Tools, einen Maßnahmenpaket umfasst, mit dem Händler und Endkunden einfacher und schneller zum perfekten Boden finden.

7 Wege zum Erfolg: das Gesamtpaket für den Bodenhandel und -verkauf

Neben der hervorragenden Leistung der Protagonisten, glänzte das abwechslungsreiche Programm durch Videos und Beiträge, die viele Eindrücke – auch von der neuen Produktion boten. „Die Anspannung bei allen Beteiligten Minuten vor dem Event war spürbar“, beschreibt Elisabeth Mairinger. „Umso mehr freuen uns die positiven Rückmeldungen der Zuseher.“ Geschäftsführer DI Herber Kendler, kommentiert das Event folgendermaßen: „Es war eine große emotionelle Herausforderung und wir sind nun richtig froh, diesen wichtigen Schritt gesetzt zu haben.“

