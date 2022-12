Ms. Paper & Friends bereichert Ambiente Giving mit frischen Ideen für eine attraktive Sortimentsgestaltung

Ein besonderes Highlight sowie ideale Ergänzung ist hier die Sonderpräsentation Ms. Paper & Friends mit frischen Ideen für die Warenpräsentation, die auch die Brücke zu Living und Working schlägt. Ein virtueller Showroom bietet jetzt bereits einen Vorgeschmack auf die außergewöhnliche Inszenierung.

Ms. Paper & Friends im Foyer 4.2 mit frischen Ideen für die Warenpräsentation ist das Highlight bei Giving, das gleichzeitig die Brücke zu Living und Working schlägt

Giving teilt sich 2023 auf zwei Hallenebenen im Ostgelände neu auf. In der Halle 4.2 finden Fachbesucher*innen in der neuen Produktgruppe Urban Gifts & Stationery nicht nur trendorientierte Geschenkartikel, dekorative, persönliche Accessoires und Taschen, sondern auch eine noch breitere Auswahl an hochwertigen Schreibgeräten, Papeterie und Grußkarten. Aussteller sind zum Beispiel Artebene, AvanCarte, BSB Obpacher, Braun+Company, Caran d’Ache, Diplomat, Goldbuch, Kaweco, Maybach und Perleberg – und moderne Geschenkartikelanbieter wie Cedon MuseumsShops, Izipizi, Mark’s Europe oder Troika.

Direkt angrenzend präsentiert sich der ebenfalls neu zusammengestellte Produktbereich Gift Ideas & School in der Halle 6.2. Dort bilden dekorative und klassische Geschenke, Souvenirs, traditionelles Handwerk und Accessoires sowie Artikel rund um den Schulbedarf eine wertvolle Synergie. Aussteller wie Accentra, Cepewa, Sheepworld, Enesco, Modern Times, Polyflame, Nostalgic Art and Zöller & Born zeigen die Trends der Saison. Im neu hinzugefügten Bereich School präsentieren Aussteller wie Erich Krause, Gabol, Patio, Sportandem, Statovac oder Zipit ihre Highlights. Alle Anbieter sind in der Aussteller- und Produktsuche unter ambiente.messefrankfurt.com zu finden.

In diesem Umfeld ist die Sonderschau Ms. Paper & Friends perfekt eingebettet. Sie befindet sich im Foyer der Halle 4.2 und somit im Übergangsbereich zur Halle 6.2.

„Ms. Paper & Friends stellt besonders den Stationery-Bereich in den Mittelpunkt und regt gleichzeitig dazu an, dieses Produktspektrum am POS kreativ zu erweitern und zu kombinieren. Denn Kund*innen werden so bei ihren Bedürfnissen und allen Geschenkanlässen besser abgeholt und zum Entdecken und Kaufen animiert“, betont Yvonne Engelmann, Leiterin Living, Giving und Working.

Ms. Paper & Friends: Inspirationen für die Sortimentsgestaltung im Concept Store-Look

Das Areal zeigt ein kuratiertes Sortiment aus den Bereichen Urban Gifts & Stationery in einer außergewöhnlichen Inszenierung – als Inspiration für den Handel. Der Schwerpunkt liegt bei Papierprodukten wie Gruß- und Postkarten, Notizbüchern, Kalendern und Geschenkpapieren. Dazu kommen feine Schreibgeräte und Büroartikel, designorientierte Geschenke, persönliche Accessoires und ausgewählte Wohndekoration. Bücher sind ebenfalls Teil der Kollektion – in dem Maße wie auch ein Concept Store sie anbieten könnte. „Wir zeigen 2023 einen Pop-up Store der besonderen Art, der die verschmelzenden Lebenswelten der Konsument*innen abbildet. Das Ergebnis ist ein erfrischender Mix aus Papeterie, Geschenken, Accessoires, Literatur und Vintage“, sagt Kuratorin Angelika Niestrath. Auf der Ambiente richtet sich das Projekt an eine größere Zielgruppe aus Concept Stores, Designläden, Museumsshops, Buchhandlungen und Papeterien.

Angelika Niestrath ist die Kuratorin von Ms. Paper & Friends für die Ambiente

Ms. Paper & Friends greift den Trend zu Gebrauchtem auf und mischt gekonnt: Exklusive Secondhandkleidung oder handgefertigter Modeschmuck aus alten Büchern und Papieren verleihen dem aktuellen Angebot der Ambiente-Aussteller das gewisse Etwas und demonstrieren Sympathie für Nachhaltigkeit. Dabei ist Nachhaltigkeit kein explizites Thema der Show, zieht sich aber konsequent durch das gesamte Konzept. So sind beispielsweise die flexiblen Standmöbel vielseitig wiederverwertbar oder haben schon ein Leben hinter sich. Fantasievolle DIY Dekorationen laden die Besucher*innen ein, selbst kreativ zu werden und liefern konkrete Ideen für die praktische Umsetzung am eigenen POS. Insgesamt strahlt der „Concept Store“ von Ms. Paper & Friends einen femininen Stil, ansteckende Kreativität und Spielfreude aus. Alles ist inspirierend, leicht, lebendig und könnte morgen schon von neuem überraschen. Ein Laden mit Persönlichkeit, der zeigt, dass Trendbewusstsein und Individualität kein Widerspruch sein müssen.

Virtueller Showroom Ms. Paper & Friends liefert bereits einen Vorgeschmack

Jetzt ist ein virtueller Showroom zu Ms. Paper & Friends bereits online – mit ausgewählten Angeboten aus den Produktgruppen Urban Gifts & Stationery, Gift Ideas & School sowie Interior Design. Der virtuelle Einblick ist ein Vorgeschmack auf die Sonderpräsentation Ms. Paper & Friends, die auf der Messe Geschichten rund um Papier haptisch eindrucksvoll in Szene setzt.

Interessierte können den virtuellen Raum intuitiv erkunden oder gezielt einzelne Highlights ansteuern. Beim Wandern durch den virtuellen Raum sieht man einzelne Thementische und -inseln. Folgende Themen stehen zur Auswahl: Stilvoll Schenken, Pure Schönheit, Leuchtobjekte, Kunst trifft Papier, Geniale Verpackung, Express Yourself, Schreibtischliebe, Tag für Tag schreiben und Herbstliche Highlights.

Der virtuelle Showroom zu Ms. Paper & Friends liefert einen Vorgeschmack auf das Live-Erlebnis im Februar

Über einen Infobutton erhält man Bilder und Beschreibungen zu den einzelnen Produkten und Ausstellern und gelangt darüber automatisch zur Ausstellersuche mit den Kontaktinfos zum jeweiligen Aussteller. Zu den teilnehmenden Firmen zählen Buntbox, Cedon, Frohstoff, Kaweco (Gutberlet), KlangundKleid.de, KWM 1924 (Keramik Werkstatt Margaretenhöhe), Mark’s Europe, Nuuna by Brandbooks, Pink Stories, Remember, Semikolon, Side by Side und The Pepin Press.

Noch viel mehr von und zu Ms. Paper & Friends gibt es im Februar live auf der Ambiente zu entdecken. Nur so viel bereits vorab: Hier wird es eine andere, breitere Produktauswahl geben und der Erlebnis- und Inspirationsfaktor natürlich deutlich intensiver sein.

Weitere Highlights in direkter Nachbarschaft

Wer mehr zu Trends erfahren möchte, findet das Trendareal im Foyer der Halle 4.1. Die Ambiente Trends 23+ bieten hier einen Überblick über Neuheiten der gesamten Konsumgüterbranche – neu mit dabei sind 2023 die Trends rund um New Work und den modernen Arbeitsplatz, die der neue Bereich Working mit klassischem Bürobedarf, Büroeinrichtung und -ausstattung (Office in Halle 4.2) sowie Konzepten für moderne Arbeitswelten (Future of Work in Halle 3.1) abbildet.

Bei Living dreht sich in den Hallen 3.0 und 3.1 alles um das Einrichten, Dekorieren und Ausstatten von privaten und gewerblichen Räumen. Zu entdecken gibt es hier die neuesten Interior-Konzepte, Möbel, Wohndesign und Designobjekte, Dekorationstrends. Heimtextilien, klassische Einrichtungsideen, Leuchten sowie Raumdüfte.

Mit der neuen Struktur und der Nähe von Ambiente Giving, Living und Working profitieren Händler*innen von einem unvergleichlichen Crossover an Produktgruppen, Themen, Segmenten und Synergien. So findet gleichermaßen der Fachhandel für Papier, Bürobedarf und Schreibwaren künftig alle relevanten Anbieter für sein Kern- sowie für seine Zusatzsortimente – egal ob klassischer Bürobedarf und -technik oder Schreibwaren und trendorientierte Geschenkartikel in der Halle 4.2. Ebenso profitieren Händler*innen im Geschenkartikelbereich von der Nähe zum Stationery-Segment und Schulbedarf und können ihre Produktpalette erweitern und neue Businesskontakte kennenlernen.

Die Kombination aus Ambiente, Christmasworld und Creativeworld schafft für den Handel darüber hinaus außergewöhnliche Potenziale, denn er kann sich zusätzlich mit Eyecatchern für die umsatzstärkste Zeit des Jahres eindecken und die neuesten DIY-Trends abholen. Auf der Creativeworld gibt es zum Beispiel ergänzende Produkte zum Schulstart, kreative Schreibgeräte oder Bastelsets für die junge Zielgruppe. Und die Christmasworld versorgt mit passender saisonaler Dekoration, Geschenkverpackungen und Bändern – nicht nur für Weihnachten, sondern für jedes Fest und jeden Geschenkanlass im Jahr.

Die Ambiente wird ab Februar 2023 zeitgleich mit den internationalen Konsumgüterleitmessen Christmasworld und Creativeworld auf dem Frankfurter Messegelände stattfinden.

Ambiente/Christmasworld: 3. bis 7. Februar 2023

Creativeworld: 4. bis 7. Februar 2023

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt