Münchener Stofffrühling: OBJECT CARPET zeigt die In-/Outdoor-Teppichkollektion MEDITERRANEO erstmals in Deutschland

Der jährlich stattfindende Münchener Stofffrühling ist ein einzigartiges Showroom-Event für Inneneinrichter, Innenarchitekten und Einrichtungshäuser, das tausende Interessierte anlockt. Internationale Textilhersteller präsentieren im Herzen von München hochwertige Wohntextilien, Tapeten, Teppiche und Polstermöbel mit dem gewissen Etwas. Über 90 Marken nehmen teil und können in den verschiedenen Showrooms der Stadt besucht werden – ein praktischer Shuttleservice steht unterdessen bereit, um Interessierte jederzeit an ihr Ziel zu bringen.

Dabei ist auch dieses Jahr wieder OBJECT CARPET. In der Bürkleinstraße 10 wartet der Denkendorfer Teppichspezialist mit aktuellsten Teppichinnovationen auf, die visionäre Technologie und bahnbrechende Design miteinander verbinden. Vor Ort gibt es aufregende Dessins, sinnliche Haptiken und richtungsweisende Nachhaltigkeitskonzepte wie die zirkuläre Teppichneuheit NEOO zu entdecken. Auch die sensationelle Indoor-/Outdoor-Teppichkollektion MEDITERRANEO aus der Feder von Matteo Thun und Antonio Rodriguez, deren Launch in Mailand ein voller Erfolg war, macht jeden Besuch zu einem lohnenswerten Erlebnis. Mit seiner einzigartigen Mischung aus innovativem Design, kompromisslos hochwertiger Qualität und ökologischer Pionierarbeit in der Teppichbranche begeisterte OBJECT CARPET zuletzt bereits die Juroren des Green Product Awards, des Iconic Awards und des AIT-Innovationspreises, der auf der diesjährigen BAU in München verliehen wurde. Nun freut sich das Unternehmen, seine Neuheiten im Rahmen des Münchener Stofffrühlings einem noch breiteren Publikum vorstellen zu dürfen. Der OBJECT CARPET-Showroom in der Bürkleinstraße 10 ist von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Object carpet Mediterraneo CAPRI SABBIA

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: OBJECT CARPET