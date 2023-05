Rückenwind für Heimtextil 2024: Nachfrage übersteigt bereits Ausstellerzahl der Vorveranstaltung

Starke Anmeldezahlen geben Rückenwind für die Heimtextil 2024: Über 2.500 Aussteller haben bereits ihre Teilnahme an der weltweiten Leitmesse für Wohn- und Objekttextilien vom 9. bis 12. Januar 2024 angekündigt.

„Damit übertrifft die Nachfrage heute schon die Ausstelleranzahl der Vorveranstaltung. Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz über alle Produktsegmente hinweg – sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland. 2024 bauen wir vor allem das Angebot für das Objektgeschäft sowie die Vorstufe für Heim- und Haustextilien noch weiter aus“, sagt Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies der Messe Frankfurt.

Segmentübergreifend: starke nationale und internationale Nachfrage

Hohe Resonanz erfährt die Heimtextil 2024 bei Tapetenanbietern. Hier kündigen namhafte Marken wie A.S. Création (Deutschland), Graham & Brown (Großbritannien), Kinland Decor (Hongkong), Marburger Tapetenfabrik (Deutschland) und Masureel International (Belgien) ihre Rückkehr an.

„Auf der Heimtextil starten wir mit unseren Kunden aus dem In- und Ausland, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und innovativen Tapeten, 100% made in Germany sind, mit Schwung ins neue Jahr. Wir sind weltweit aufgestellt. Gleichwohl ergeben sich auf der Heimtextil jedes Jahr neue Gelegenheiten und Möglichkeiten, mit Neukunden unkompliziert in Kontakt zu treten und Bestandskunden wiederzusehen. Die Leitmesse im eigenen Land zu haben, betrachten wir als unschätzbaren Wettbewerbsvorteil“, sagt Wolf Kappen, Geschäftsführer Marketing / Vertrieb der Marburger Tapetenfabrik.

In den Hallen 4.1 und 4.2 haben sich Wiederkehrer wie Elastron (Portugal), Libeco Lagae (Belgien), Martinelli Ginetto (Italien) und Vanelli Tekstil (Türkei) angekündigt, um ihre neuesten Deko- und Möbelstoffe zu zeigen. In der Hallenebene 3.1 (Window & Interior Decoration) signalisieren sowohl Gardinen-Aussteller wie JBY Creation (Frankreich) als auch deutsche Anbieter wie Albani, Eustergerling und Neutex Home Deco ihr Interesse an einer Teilnahme.

Im Produktbereich Smart Bedding in der Halle 11.0 werden nahezu alle Marktführer erwartet, um auf der Heimtextil als größte Trendplattform für textile Materialien und textiles Design ihre neuesten Kollektionen rund um Bettwaren, Matratzen und Schlafsystemen zu präsentieren. Unter den angekündigten Teilnahmen befinden sich deutsche Anbieter wie Badenia Bettcomfort und Traumina sowie europäische Hersteller wie Wendre AS (Finnland). Eine große Auswahl an neuesten Bettwäsche-Designs ist in der Halle 12 zu erwarten: Anbieter wie Bedding House (Niederlande), Corn. van Dijk (Niederlande), Estamparia Textil Adalberto Pinto (Portugal), Klaus Herding (Deutschland), Lameirinho (Portugal), Nile Linen Group (Ägypten) und Wülfing (Deutschland) planen hier ihre Teilnahme. Mit dem neuesten Angebot an Frottierwaren kündigen u. a. Fabrica de Tecidos do Carvalho (Portugal), Mundotextil Industrias Texteis (Portugal), Veritas Tekstil (Türkei) und Welspun (UK) ihre Teilnahme an.

Contract-Angebot in Halle 4.0: alle Aussteller der letzten Ausgabe sind angemeldet

In der Halle 4.0 präsentierten sich zur vergangenen Heimtextil erfolgreich Aussteller für den Objektbereich. So wird das Angebot an Outdoor-Stoffen, Kunstleder und funktionalen Textilien für den Contract-Bereich zur Heimtextil 2024 weiter ausgebaut und stellt sich internationaler auf. Zudem haben sich alle Contract-Aussteller der Vorveranstaltung bereits für die Heimtextil 2024 angekündigt – darunter der deutsche Lederanbieter mah-ATN: „Wir freuen uns darauf, auf der Heimtextil 2024 viele innovative Produkte vorzustellen. Vor allem im Bereich Kunstleder, Leder, Stoffe sowie Kork zeigen wir nachhaltige und umweltschonende Artikel. Auf der Heimtextil erreichen wir unsere Zielgruppe und können unser Angebot einem fachkundigen Publikum direkt und persönlich präsentieren. Unsere Messepräsenz ermöglicht es uns, das Netzwerk zu erweitern und bestehende Kundenbeziehungen zu stärken. Wir sind überzeugt, dass wir dadurch unsere Marktchancen weiter verbessern können“, erklärt Angelika Delalle, Leitung Marketing bei mah-ATN.

Ausgebucht: qualitative Großvolumenanbieter und Hochwerthallen aus Asien

Acht Monate vor der Veranstaltung sind bereits die sechs Hallenebenen „Asian Excellence“ und „Asian Selection“ komplett ausgebucht – sowohl im haustextilen (10.0-10.3) als auch im heimtextilen (6.0, 5.0, 6.1) Bereich. Facheinkäufer*innen von großen Volumina finden in diesen Hallenebenen ein einzigartiges asiatisches Angebotsspektrum an industriell bis hin zu handwerklich gefertigter Ware. Hier treffen volumenorientierte Außen- und Großhändler sowie Vertreter von Warenhäusern auf Hersteller, die termingenaue Bestellungen in mittleren und hohen Stückzahlen ermöglichen. Das Asian Excellence-Angebot in den Hallenebenen 6.1 und 10.2 setzt sich aus qualitativ hochwertigen exporterfahrenen Produzenten zusammen, die von einem unabhängigen Expertengremium selektiert werden. Unter anderem sind in der Halle 6.1 D Decor, G. M. Fabrics, G. M Syntex, Grasim Jana Seva Trust aus Indien sowie Karupannya Rangpur aus Bangladesh vertreten.

Im Bereich der Haustextilien (Halle 10.2) präsentieren ausgewählte Anbieter wie Al-Karam Textile Mills (Pakistan), Gul Ahmed Textile Mills (Pakistan) sowie Trident Limited aus Indien ihre hochwertigen Produkte.

Die Heimtextil findet vom 9. bis 12. Januar 2024 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Foto:Pietro Sutera