Murexin in Slowenien mit „Produkt des Jahres 2026“ ausgezeichnet  

Murexin, Spezialist für bauchemische Produkte und Services für Fachbetriebe, wurde in Slowenien für seinen Fliesenkleber KEMABOND FLEX 131 (C2TE) mit dem Titel „Produkt des Jahres 2026“ ausgezeichnet. Die Prämierung erfolgte auf Basis eines renommierten Konsumenten-Votings und bestätigt die starke Marktposition von Murexin im slowenischen Fliesenkleber-Segment.

„Diese Auszeichnung macht uns sehr stolz. Sie zeigt, wie stark unsere Fliesenverlegetechnik in Slowenien aufgestellt ist. Ich gratuliere dem Team von Murexin Slowenien und Geschäftsführer Bojan Ošep sehr herzlich und danke für das große Engagement“, so Rainer Pascher, Geschäftsführer der Murexin GmbH.

Der prämierte KEMABOND FLEX 131 wurde in Slowenien als meistverkaufter Fliesenkleber von Murexin ausgezeichnet und ist ein Produkt für den slowenischen Markt. Seine Auszeichnung steht exemplarisch für das Know-how aus der Verbindung langjähriger KEMA-Kompetenz mit der internationalen System- und Anwendungsexpertise von Murexin. Die zugrunde liegende Studie wurde unter methodischer Aufsicht von Deloitte durchgeführt und basiert auf einer repräsentativen Befragung slowenischer Konsumentinnen und Konsumenten.

Auch für den österreichischen Markt ist diese Auszeichnung relevant: Mit dem Murexin Klebemörtel Profiflex KPF 35+ steht hierzulande ein technisch vergleichbares Produkt im Sortiment zur Verfügung. Beide Produkte sind graue C2TE-Fliesenkleber mit EC1 Plus und stehen für hohe Verarbeitungsqualität und professionelle Anwendungssicherheit – auch wenn sie nicht auf derselben Rezeptur basieren.

„Die Auszeichnung bestätigt das gebündelte Know-how, das seit der Integration von KEMA in die Murexin-Gruppe im Jahr 2017 entstanden ist. Diese Kompetenz in der Fliesenverlegetechnik zeigt sich auch in anderen Märkten – in Österreich etwa mit dem Klebemörtel Profiflex KPF 35+“, ergänzt Rainer Pascher.

Murexin Slowenien Geschäftsführer Bojan Ošep mit der Auszeichnung „Produkt des Jahres 2026“.