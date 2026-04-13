Mit Hettich, Blum und Grass zur perfekten Lösung

OSTERMANN liefert im Bereich der Beschläge jetzt sogar drei starke Marken

Ostermann erweitert sein Sortiment: Blum ergänzt ab sofort die OSTERMANN-Beschlagsvielfalt. Neben den bewährten Produkten von Hettich und Grass sind nun auch Blum-Artikel direkt aus dem Lager verfügbar. Entdecken Sie die ganze Markenvielfalt aus einer Hand.

Service: Persönlich beraten – auf Maß konfektioniert

Ob Standard- oder Speziallösung: Sie finden bei Ostermann nicht nur die passenden Produkte, sondern bekommen auch eine individuelle und praxisnahe Beratung. Zudem können Sie viele Produkte, wie z.B. alle Schubkastensysteme von Hettich, Blum und Grass, bequem online konfigurieren – Ostermann liefert diese einbaufertig und auf Maß zu Ihnen.

Vielfalt: Ein Sortiment, das überzeugt

Sie erhalten bei Ostermann das Vollsortiment von allen drei Qualitätsmarken: Scharniere, Auszugsführungen, Schubkastensysteme, Schiebetüren, Klappenbeschläge und vieles mehr. Darüber hinaus bietet Ostermann natürlich alles, was für ein erfolgreiches Projekt nötig ist – von der Kante bis zum Griff und alles aus einer Hand.

Tempo: Heute bestellt – morgen geliefert

Bei OSTERMANN profitieren Sie von einer außergewöhnlichen Lagerverfügbarkeit: Sämtliche Artikel der Marken Hettich, Blum und Grass sind vorrätig und sofort lieferbar. Egal ob Scharniere, Auszugsführungen oder komplette Schubkastensysteme – Ihre Bestellung verlässt noch am selben Tag unser Haus, wenn sie bis 16 Uhr eingeht. So stellt Ostermann sicher, dass Sie Ihre Beschläge schnell und zuverlässig erhalten – direkt aus dem eigenen Lager.

Sämtliche Artikel der Marken Hettich, Blum und Grass sind bei uns vorrätig und sofort lieferbar

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN