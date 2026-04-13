Neue Praxisräume des Kinderwunschzentrums YUNA mit noravant timber Kautschukböden in eleganter Eichenoptik

Die gestalterische Gesamtplanung übernahm die Meier Zosso Planungs AG, die auf medizinische Einrichtungen spezialisiert ist. Das moderne, ruhig gestaltete Raumkonzept wird durch den Kautschukboden noravant timber perfekt abgerundet, dessen warme Eichenoptik die hochwertige Innenwirkung unterstreicht.

Ruhe und Geborgenheit

Das Praxiskonzept setzt auf natürliche Materialien und abgestimmte Farbtöne, die eine wohltuende und beruhigende Atmosphäre schaffen. Die Räume sollten Ruhe und Geborgenheit vermitteln – eine Umgebung, in der sich Patientinnen und Patienten sofort wohlfühlen. „noravant timber bildet die ideale Basis“, erläutert Innenarchitekt Kris Fiocchi. „Die natürliche, warme Eichenoptik fügt sich harmonisch in das Gestaltungskonzept ein und unterstreicht die hochwertige Atmosphäre der Klinik.“ Gleichzeitig erfüllt der Belag die hohen funktionalen Anforderungen des medizinischen Alltags: Er ist einfach zu reinigen, sehr gut beständig gegenüber Desinfektionsmitteln und darüber hinaus vollständig frei von PVC sowie Phthalat-Weichmachern.

Effiziente Sanierung auf Altbelag

Aufgrund des engen Zeitplans entschied man sich für die Verlegung auf den bestehenden PVC-Belag mithilfe eines Trockenklebers. „nora dryfix ermöglichte eine besonders schnelle und effiziente Verlegung“, erläutert Fiocchi. Da der alte Belag nicht entfernt werden musste, konnte der Arbeitsaufwand deutlich reduziert und der Bauablauf spürbar beschleunigt werden. Die termingerechte Fertigstellung der neuen Flächen ermöglichte es der Klinik, den bisherigen Standort planmäßig zu schließen und den neuen nahtlos in Betrieb zu nehmen.

In den neuen Praxisräumen des Ostschweizer Kinderwunschzentrums YUNA schafft der Kautschukbelag noravant timber eine Atmosphäre, in der Funktionalität und behagliche Wärme auf natürliche Weise im Einklang stehen.

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Quelle: Interface/Fotos: © Elmar Witt